El 'milagro' de Julen Agirrezabala contra el Barça

El Barcelona es de forma habitual uno de los equipos que más goles marca de toda Europa. Más allá de cómo van sus temporadas, lo normal es que los culés tengan resultados positivos contra la mayoría de los rivales y en ese escenario aparecen como sus víctimas los porteros rivales. Dos de los porteros que más sufrieron esa capacidad goleadora del cuadro barcelonista en el último año fueron Mamardashvili y Dimitrievski, quienes recibieron entre los dos 12 goles por parte del cuadro de Flick en los dos cara a cara de este 2025. Sin embargo, la portería del Valencia CF ha cambiado en este verano y los datos del nuevo jefe de la portería de Mestalla sorprenden a propios y extraños. ¿Cuál es el bagaje de Julen contra el Barcelona?

El portero del Valencia disputó su primer partido contra el Barcelona en la 21/22. Fue su primer encuentro en San Mamés en LaLiga y lo cierto es que no se le notó nada nervioso. El encuentro acabó en empate a pesar de que Iñigo Martínez adelantó a los leones y es que Depay puso las tablas a quince minutos del final del choque. Ese fue el primer cara a cara de Julen contra los azulgrana y lo cierto es que sus resultados contra los de Flick no han podido ser mejores. Se ha medido al cuadro culé un total de cuatro veces y solo ha perdido en una ocasión. Pero lo más soprendente es ver cómo se han producido esas victorias.

En esa 21/22 en la que Julen debutaba en el fútbol de élite, el portero del Athletic vivió una de sus grandes noches como futbolista profesional. El Athletic vencía en octavos de final de la Copa del Rey al FC Barcelona en un encuentro espectacular y con San Mamés rugiendo como en las grandes noches. Los leones se adelantaron hasta en tres ocasiones, la última de ellas en la prórroga y lograron el pase a los cuartos de final con varias paradas de mérito del actual portero valencianista, que poco pudo hacer en los goles de Ferran Torres y Pedri, quienes serán rivales de nuevo este próximo domingo.

El tercero de los encuentros entre Julen y el Barcelona cayó del lado azulgrana, pero Julen hizo un gran partido, sobre todo en las salidas y centros laterales. A los quince minutos le ganó la batalla a Lewandowski en un mano a mano sensacional en el que achicó al polaco para evitar el 0-1 azulgrana. Justo antes del descanso poco pudo hacer ante un espectacular disparo con la derecha de Raphinha, quien hizo el 0-1 para desgracia local. Ese fue el único tanto que ha podido derrotar a un Julen que en la 23/24 volvió a vivir una noche mágica.

Otra ronda copera

Julen se enfrentó el 24 de enero de 2024 al Barcelona en una jornada en la que desde el inicio se podía intuir que iba a ser una gran noche para los seguidores del Athletic. Un mal pase de Lamine Yamal hacia su lateral provocaba el robo del Athletic antes del minuto de juego y tras una acción entre Adu Ares y Sancet un rebote le llegó a Guruzeta para marcar el primero de la noche. Eso sí, antes de la media hora de juego, un grave error de Yuri permitía a Lewandowski hacer el 1-1 y equilibrar la balanza. Lamine Yamal con todavía más cara de niño que actualmente hacía el 1-2 unos minutos más tarde dejando claro que iba a ser uno de los mejores del mundo. Diagonal hacia la frontal del área con el balón cosido a la bota y disparo potente para batir a un Julen que poco pudo hacer.

El segundo tiempo arrancó con un fantástico centro de Nico Williams a Sancet para hacer el 2-2 y con ese marcador llegó una acción clave en el encuentro. Error de Paredes que dejó a Lamine Yamal solo contra Julen, que intentó ahogar a Lamine llevándole hacia su pierna derecha. El internacional español falló con su pierna menos hábil en un error casi a portería vacía que dio alas al cuadro vasco en la prórroga. Ahí Iñaki Williams primero y Nico en última estancia dejaron el 4-2 en el marcador para vivir otra noche de época. Julen dejaba claro que con él en portería esa Copa iba cogiendo color y así fue. Unos meses más tarde conquistó la Copa en Sevilla.

Próximo cara a cara

Desde ese partido en San Mamés, Julen no se ha medido al Barcelona ya que la pasada temporada fue suplente en el 2-1 a favor de los culés con Padilla en portería y en la vuelta era Unai Simón quien defendía la portería rojiblanca. En Copa no se enfrentaron porque perdieron en octavos de final ante Osasuna en San Mamés. Ahora tendrá oportunidad con 2 victorias, un empate y solo una derrota a sus espaldas de seguir mejorando sus registros y cambiar la mala racha de este 2025 por parte del Valencia CF.