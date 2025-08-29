Mestalla se vuelca con Luca

Mestalla no solo es fútbol. La afición del Valencia tendrá un emotivo gesto en los prolegómenos del partido de esta noche contra el Getafe para dar su apoyo a uno de los suyos: Luca. El joven valencianista, natural de Dénia, sufre una enfermedad rara con apenas catorce casos documentados en todo el mundo que ha marcado su vida. El Valencia-Getafe de hoy será muy especial para Luca y su familia Sánchez Fornés. La Curva Nord tiene previsto desplegar una pancarta antes del encuentro para apoyar al pequeño y dar visibilidad a la enfermedad con el objetivo de desarrollar la investigación en busca de soluciones y conectar con otras familias afectadas por este síndrome calificado medicamente como ultra-raro. Desde la grada joven de animación también se anima a todo el estadio a hacer el gesto del corazón con las manos cuando se descubra la leyenda. Hoy todos somos Luca.

El pequeño Luca padece el síndrome IFAP-1, también conocido como síndrome IFAP/BRESHECK. Un trastorno extremadamente raro ligado al cromosoma X caracterizado por ictiosis folicular, atrichia (ausencia de cabello) y fotofobia severa (intolerancia a la luz). Luca de hecho tiene que utilizar unas gafas de sol diseñadas especialmente en el extranjero y que ahora están perfeccionando con empresas españolas para proteger a sus sensibles ojos. Un efecto más de una enfermedad ultra-rara que provoca síntomas como el retraso mental, opacidades corneales, displasia renal, malformaciones esqueléticas y defectos vertebrales.

Lejos de venirse abajo y bajar los brazos, Luca y sus padres han viajado por toda Europa con una fuerza y una valentía encomiable para consultar a especialistas y buscar soluciones en forma de tratamientos. El problema es que no es fácil. Luca sufre una enfermedad ultra rara con solo catorce casos documentados en todo el mundo que dificulta su lucha contra el síndrome.

Estvo en Paterna con Gayà

El fútbol y la pasión por el Valencia de Luca y su familia también se ha convertido en una fuente de inspiración para salir adelante. Uno de los futbolistas de la plantilla que está muy involucrado en este caso es José Luis Gayà. El capitán es amigo personal del padre y ha recibido a Luca en la ciudad deportiva de Paterna. "A Luca lo conozco por su padre, que es amigo mío, y me lo presentó. Hace unos meses lo vi y hoy hemos tenido la suerte de pasar un ratito agradable aquí juntos y estoy seguro de que le va a hacer mucha ilusión y a mí también me hacía mucha ilusión poder tenerlo aquí. Tanto él como su hermano son muy del Valencia CF. Nosotros, por la parte que nos toca, tenemos mucha visibilidad y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Es una enfermedad rara y todo lo que sea ayudar, darle visibilidad para él va a ser súper importante y, en este caso, me toca a mí y yo encantado de poder hacerlo y de poder ayudar”, explicaba Gayà recientemente.

"Pretendemos darle visibilidad a la enfermedad. Hemos intentado encontrar más casos para poder avanzar. Con las gafas, que hemos conseguido en Holanda y que tienen un doble filtro, le ha mejorado mucho la vida. Ahora estamos trabajando con empresas españolas para conseguir una mejor óptica. Gayà enseguida ha estado ahí para lo que ha hecho falta, el Valencia CF mismo, estáis todos volcados con la situación y estamos agradecidos a todo el mundo por compartir y darle visibilidad”, relata el padre del pequeño. Cualquier esfuerzo es poco para ayudar a la familia Sánchez Fornés. Amunt Luca!