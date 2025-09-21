Mestalla sostiene al Valencia en el inicio de Liga

El Valencia CF, que se impuso al Athletic por 2-0 en Mestalla en Liga, suma siete de los nueve puntos posibles como local y protagoniza su mejor arranque en el campeonato de Liga desde 2017.

El conjunto dirigido por Carlos Corberán se impuso a los bilbaínos con dos goles de Santamaría y Hugo Duro que hicieron valer la superioridad numérica local por la expulsión de Dani Vivian en el minuto 61 de partido. De esta forma, el balance del equipo ha sido de un empate y dos triunfos con seis goles a favor y uno en contra. El Valencia firmó tablas contra la Real Sociedad (1-1) en su estreno y se ha impuesto a continuación al Getafe (3-0) y el Athletic (2-0) de forma consecutiva.

Para encontrar un arranque en Mestalla similar al actual hay que remontarse a la temporada 2017/2018 cuando sumó también dos victorias y un empate en sus primeros tres compromisos. Entonces, el banquillo estaba ocupado por Marcelino García Toral, actual técnico del Villarreal, y el equipo se impuso a Las Palmas (1-0) y Málaga (5-0) y firmó tablas con el Atlético (0-0) por lo que sumó 6 goles a favor y ninguno en contra.

Desde entonces no había alcanzado los siete puntos y su mejor marca eran los seis conseguidos desde la temporada 2021/2022 a la 2023/2024.

Impulsados por los silbidos de los primeros 45 minutos

Este sábado, más allá de lo deportivo con la expulsión de Vivian, el descontento de la grada de Mestalla pareció despertar a los jugadores del Valencia en el segundo tiempo.

En ese momento, el equipo dio un paso adelante y, una vez tuvo superioridad numérica, comenzó a ganar protagonismo hasta que llegó el gol de Baptiste Santamaría en el minuto 73 y el cierre definitivo del triunfo con el de Hugo Duro en el 93.

Los pitos de los primeros 45 minutos se convirtieron en aplausos hacia un equipo que consiguió quitarse los nervios y que demostró la importancia de un estadio que exige e impulsa al mismo tiempo.

Al contrario, el clima excesivamente festivo de los prolegómenos, con actuaciones musicales de Wade y Francisco, y la ausencia de exigencia en los primeros compases del choque parecieron no jugar en favor del estado de activación de un equipo que ha demostrado en este inicio de Liga dificultades en los arranques de los partidos, en especial, frente a rivales con la presión avanzada.

Contaste abismal con el Valencia lejos de casa

De hecho, el Valencia ha sumado los siete puntos que lleva en las cinco jornadas disputadas en Mestalla con las victorias ante Getafe y Athletic Club y el empate contra la Real Sociedad en el primer partido de la temporada.

El contraste con lo que ocurre lejos de casa es abismal. Como visitante, los blanquinegros no han estrenado el casillero de puntos y en los dos partidos jugados hasta la fecha a domicilio -Osasuna y Barcelona-, el balance es de siete goles en contra y cero a favor. Además, los de Corberán buscarán este martes en Cornellà-El Prat estrenar la cuenta goleadora lejos de València.

Lejos de Mestalla, el Valencia ha perdido en El Sadar y el Johan Cruyff esta temporada y la campaña pasada ganó solo dos de los diecinueve partidos que jugó a domicilio reflejando la importancia de Mestalla para el equipo.

Este martes, y sin el impulso de la grada, el Valencia se enfrenta al Espanyol en el RCDE Stadium de Barcelona en un partido que medirá la reacción definitiva del equipo entrenado por Corberán, quien definió el triunfo ante el Athletic como "una cuestión de orgullo".

El siguiente partido del Valencia en Mestalla será el lunes 29 de septiembre cuando reciba la visita del Real Oviedo.

Vía: Superdeporte