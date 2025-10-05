El Mestalla salva un punto en el descuento... pero no supera su crisis

El Valencia Mestalla salvó un punto sobre la bocina gracias al gol de Marc Jurado... pero su crisis de resultados persiste. El equipo de Miguel Ángel Angulo llegaba al encuentro frente al Castellón 'B' con la gran oportunidad de jugar contra un equipo también joven y en el Antonio Puchades para poner el primer pie fuera del lodazal en el que se ha metido por su mal arranque de temporada, pero volvió a pinchar.

El filial valencianista sigue sin sumar una victoria en las primeras cinco jornadas, sumando dos empates y tres derrotas, ocupando el farolillo rojo de la clasificación con solamente dos puntos en su casillero. El equipo volvió a echar por tierra la primera parte y le tocó remar a contracorriente durante toda la segunda parte para acabar empatando.

Carlos Segura adelantó a los suyos desde los once metros en los primeros compases de la contienda. Mazazo contra el que los valencianistas respondieron con el gol de Víctor Fernández Jr. diez minutos más tarde con una muy buena definición.

Al descanso por detrás

La reacción duró poco, ya que en el 37 recibió el segundo tanto castellonense obra de un Nico Font que no perdonó el error defensivo del filial, que recibía peligro con demasiada facilidad por parte de los albinegros. El propio Font, de hecho, rozó el tanto al filo del descanso, pero Pere Joan lo evitó con una gran intervención.

Tras el descanso los valencianistas salieron con intención de empatar y buscar la remontada con sus dos laterales proyectados en ataque, generando acercamientos peligrosos por las bandas. El golpe, no obstante, lo dio el conjunto de la plana con un gran remate de Enric Gisbert.

Reacción hasta empatar

Se le puso muy cuesta arriba el encuentro a los valencianistas, que redujeron distancias gracias a un golazo de Pol Trigueros que disparó desde media distancia al fino de las mllas y que puso al equipo en el camino hacia el empate. El equipo lo buscó, tratando de marcar pronto para jugar por la victoria, pero no llegó la igualada hasta el descuento, en el que Marc Jurado se impuso en el uno contra uno al portero rival.

Vía: Superdeporte