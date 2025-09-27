El Mestalla, obligado a despegar este domingo ante el Reus

El Valencia CF Mestalla afronta su segundo partido como local con el único objetivo de lograr el primer triunfo de la competición de liga. El filial valencianista quiere aprovechar los dos partidos que va a jugar en el Antonio Puchades de manera consecutiva para sumar los máximos puntos posibles. La hora de levantar el vuelo no puede postergarse más jornadas, después de que en las tres primeras el balance se haya quedado en un empate ante el Alcoyano, y dos derrotas frente al Atlético Baleares (0-2, en el Puchades) y al Barbastro.

A las 12:00 horas del mediodía, en el Puchades, el equipo de Miguel Ángel Angulo tendrá la primera de esas dos oportunidades en casa para estrenar el casillero de triunfos, será contra el Reus FC Reddis, en duelo correspondiente a la jornada 4 de Segunda Federación Grupo 3. Los valencianistas llegan a la cita con la moral alta tras vencer al Leicester City FC en la Premier League International Cup. Ahora, el filial busca hacer de ese triunfo un punto de inflexión y comenzar a enlazar resultados positivos para subir puestos en la clasificación doméstica, lo que permitiría afrontar las próximas jornadas con una menor presión y una mejor dinámica.

El rival a batir esta jornada, el Reus FCR, ha comenzado bien el curso, pese a ser un recién ascendido. El conjunto catalán ha ganado los dos encuentros que ha disputado en su estadio, pero cayó como visitante ante el CD Castellón B en la segunda fecha del campeonato. Actualmente, el equipo rojinegro ocupa la cuarta plaza de la clasificación de Segunda Federación Grupo 3 con 6 puntos, cinco más que el VCF Mestalla. Con un solo punto, los de Angulo son temporalmente los últimos de la tabla.

Los precedentes

Esta será la primera vez que el Mestalla y el Reus se vean las caras, aunque el filial valencianista sabe lo que es enfrentarse a un equipo de la capital del Baix Camp, es este caso, el desaparecido CF Reus Deportiu, al que se impuso en su última visita al Antonio Puchades por 2-0 en el curso 2015/16.

"Tenemos que ser sólidos"

De cara a este encuentro ante el Reus FCR, el centrocampista del Mestalla Álex Cerdà declaró que "va a ser un rival duro, porque tienen buen equipo". No obstante, el futbolista local confía en poder sumar la primera victoria tanto en el Puchades como en lo que va de temporada: "Estamos trabajando para poder contrarrestarlos, mandar nosotros en el partido y llevarnos la victoria. Tenemos que ser sólidos, controlar el juego, controlar el partido lo máximo que podamos de los 90 minutos y así llegará más fácil la victoria".

