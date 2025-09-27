El poder de Mestalla: mejor arranque desde Marcelino y nivel Europa

El Valencia CF vuelve a Mestalla para recibir al Real Oviedo este lunes a las 21:00 horas. El equipo de Carlos Corberán se reencuenta con su afición con el objetivo de ganar y seguir haciéndose fuerte en casa. El templo blanquinegro se ha convertido en los últimos años en la gran arma del equipo para sumar puntos y contrarrestar la racha visitante y la falta de potencial de la plantilla de los últimos años. Mestalla es el factor diferencial del equipo y una vez más, la salvación.

La tendencia no ha cambiado esta temporada. Al contrario. El conjunto de Corberán ha protagonizado con 7 de 9 puntos en Mestalla el mejor arranque del campeonato liguero desde 2017. El Valencia 25/26 cuenta sus tres partidos en Mestalla por dos victorias (Getafe y Athletic) y un empate (Real Sociedad). Hay que remontarse a la época de Marcelino García Toral para encontrar un inicio de Liga similar. Aquel Valencia se impuso a Las Palmas (1-0) y al Málaga (5-0) y empató frente al Atlético (0-0). Desde entonces, el Valencia no había superado los seis puntos como en la temporada 2021/22 y la 2023/24.

El Valencia ahora mismo es el mejor cuarto equipo de LaLiga como local. Los de Corberán suman 7 puntos en tres jornadas con una diferencia de goles de +5 por el (3-0) al Getafe y el (2-0) contra el Athletic. El equipo en estos momentos ocuparía una plaza Champions en la clasificación virtual de local solo por detrás del Espanyol (10 puntos en 4 jornadas) y los dos plenos de 9 de 9 puntos que han firmado el Real Madrid y el Villarreal. Una estadística que, como se ha convertido en habitual en los últimos años, contrasta con los registros visitantes: 17º puesto al borde del descenso con solo un punto sobre 9.

210 minutos sin encajar

El conjunto de Corberán ha conseguido en Mestalla crecer desde la defensa. De hecho, ya acumula 210 minutos sin encajar un gol. El equipo fue capaz de dejar la portería a cero contra el Getafe y el Athletic y para encontrar el último tanto encajado hay que remontarse al 1-1 de Kubo en el minuto 60 en el estreno liguero.

Vía: Superdeporte