"Mestalla siempre va a ser un estadio muy especial para mí"

Las zancadas, regates, asistencias y goles de Gonçalo Guedes con la camiseta del Valencia todavía retumbas en las profundidades de Mestalla. El jugador portugués dejó huella como valencianista y su salida dolió en una parroquia que siempre guardará un gran recuerdo del atacante. Poco después del Trofeu Taronja de 2022, Guedes salió traspasado al Wolverhampton a cambio de alrededor de 30 millones de euros y desde Inglaterra aterriza en la Real Sociedad, en calidad de cedido y con opción de compra de 4 ‘kilos’. El luso, en una nueva etapa que espera que sea fructífera, inicia su andadura con la sensación de que LaLiga le viene como anillo al dedo para recuperar sus virtudes, pero tendrá que arrancar su desafío personal en el escenario donde mejores actuaciones ha dejado en Primera.

Mestalla será el primer estadio que pisará Gonçalo Guedes como futbolista de la Real Sociedad y es inevitable que los sentimientos florezcan en ambas partes. Para el exfutbolista del Valencia será una velada emocionante por todo lo vivido, pero afrontará el partido ante su exequipo con el objetivo de ganar y empezar su nueva andadura con buen pie. Sin embargo, en su presentación como nuevo jugador de la Real Sociedad, reconoció que Mestalla es un lugar “especial” para Guedes. Cosas del destino, su primer partido con la Real supondrá el regreso a la que siempre será su casa.

“La verdad es que fue lo que tocó. Siempre va a ser un estadio muy especial para mí, pero ahora soy jugador de la Real, y voy a hacer todo lo posible para ganar el fin de semana”, aseguró Guedes en la rueda de prensa de su presentación, donde también aseguró que está en la Real “para jugar donde el míster me diga. Me siento cómodo en cualquier posición de ataque. Ya jugué de delantero, de segundo punta, en la izquierda, en la derecha... estoy disponible para lo que el míster elija, que es la mejor posición para mí y para el equipo”. Rememorando años dorados donde el Valencia disfrutó de la calidad de un futbolista talentoso, polivalente, dinámico y que fue uno de los artífices de la Copa del Rey conquistada en el año del centenario.