El Mestalla y el Alcoyano debutan con empate (2-2)

El VCF Mestalla ha disputado en la tarde noche de este domingo el primer partido de la competición en el Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, que se ha celebrado en el disputado ante el CD Alcoyano en el Municipal de El Collao, ha finalizado con empate 2-2 en un partido muy competido en el que el filial se adelantó con gol de Marc Jurado y de un rival en propia puerta, pero el CD Alcoyano igualó en la segunda mitad.

El encuentro arrancó con intensidad, con la voluntad del filial de presionar la salida del CD Alcoyano que buscó la portería del VCF Mestalla, pero se encontró con la buena respuesta de Alain Gómez, titular hoy en la portería valencianista ante la convocatoria de Vicent Abril y Raúl Jiménez con España Sub-20.

Reaccionó el filial con dos incursiones muy rápidas de David Otorbi con sendos centros muy peligrosos que no encontraron rematador. Tras estos primeros minutos con más llegadas el partido entró en una fase más trabada hasta que al filo de la media hora el CD Alcoyano dispuso de un nuevo lanzamiento que salió por encima del larguero.

Tras la pausa de hidratación volvió al VCF Mestalla a tomar la medida al partido y se adelantó por medio de Marc Jurado que aprovechó una asistencia de David Otorbi tras gran pase en profundidad de Javi Navarro.

El gol avivó al VCF Mestalla que un minuto después tuvo el 0-2 pero el lanzamiento de Lucas Núñez lo rechazó el guardameta Jagoba. En la recta final de la primera parte apretó el CD Alcoyano pero se encontró también con una buena reacción de Alain Gómez y Prevedini en sendas llegadas locales.

Segunda parte

En la segunda mitad Miguel Ángel Angulo introdujo de salida a Leslie por David Otorbi y el equipo mantuvo la solidez defensiva y empezó a combinar ante un CD Alcoyano que a los 10 minutos de la segunda parte se quedó con diez.

El VCF Mestalla aprovechó de forma inmediata la superioridad en una gran acción nuevamente de Marc Jurado que provocó el gol en propia puerta del CD Alcoyano cuando Leslie ya estaba en boca de gol.

Con el marcador más amplio y la superioridad numérica el VCF Mestalla tuvo más llegadas y ocasiones para haber ampliado la ventaja por medio de Lucas Núñez o Mario Domínguez, sin embargo fue el CD Alcoyano el que en dos minutos consiguió el empate por medio de Loren y Raúl.

Buscó la reacción Angulo agotando en poco tiempo los cambios e introduciendo Aimar, Mario González, Javi Pamies y Víctor Fernández y dispuso el filial de una gran oportunidad en un gran lanzamiento de Marc Jurado que desvió Jagoba con una gran estirada.