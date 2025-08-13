El mercado del Valencia entra en una nueva fase

Las seis incorporaciones que ha realizado el Valencia en el presente mercado de fichajes no serán las únicas caras nuevas que presenciará Mestalla en la campaña 25/26. Al menos, ese es el objetivo del club: sumar más piezas al puzle de Carlos Corberán, quien está muy encima de los movimientos que se barajan en las profundidades de las oficinas valencianistas. El entrenador de Cheste, después de erigirse como el salvador de un equipo abocado al descenso, quiere dar un paso al frente y sabe que para ser competitivos es necesario reforzar la plantilla. Un pensamiento que le ha metido al club entre ceja y ceja y que va en sintonía con la nueva hoja de ruta que adquiere el Valencia de cara a la fase final del mercado.

Según pudo saber Superdeporte, la entidad de Mestalla sigue trabajando para sumar a sus filas más refuerzos. Permanecer en Primera se queda corto y el club busca mejorar sus objetivos. Corberán va en consonancia con la entidad, pero insiste en que a la plantilla le faltan dos futbolistas más dentro del margen económica del que disponen en las arcas de Mestalla: un delantero y un extremo. Desde la avenida de Suecia se está llamando a la puerta de muchos clubes y de muchos jugadores, aunque sin la finalidad de firmar por firmar. La prioridad pasa por acertar de pleno con los dos atacantes por los que aspira Corberán. Y si cabe la posibilidad de fichar a un centrocampista más, que sirva para añadir músculo y criterio a una medular con múltiples alternativas, las conclusiones del mercado de verano de 2025 serán muy positivas, a la espera de ver cómo se adaptan los refuerzos.

Gourlay apuesta por más fichajes

La nueva fase en la que se adentra el Valencia en la confección de su plantilla coincide con la puesta en escena de Ron Gourlay en rueda de prensa. El CEO valencianista se mostró ilusionado, con ganas de devolver a la entidad a su lugar correspondiente y, sobre todo, de hacer las cosas desde el máximo criterio posible a pesar de la presencia de Peter Lim. Durante su intervención, aseguró que cree que llegará un refuerzo más, pero Carlos Corberán aprieta para que al Valencia 2025/2026 no solo no tenga asignaturas pendientes en términos de planificación, sino, sobre todo, para no vivir una temporada cargada de sufrimiento.

La renovación de Diego López

De momento, y a la espera de rematar la de Diego López, las renovaciones de César Tárrega y Javi Guerra son luz al final del túnel. Sin embargo, la pelota sigue en el tejado del Valencia, que rastrea de manera intensa un mercado al que le quedan dos semanas para su cierre.