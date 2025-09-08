Los mensajes del mundo del fútbol a Jaume en su retirada: "Ojalá pronto en el vestuario"

La retirada de Jaume Domènech del fútbol profesional a sus 34 años de edad ha desencadenado una cadena de mensajes de excompañeros a través de las redes sociales. Muchos son los futbolistas que han compartido vestuario con el portero que han reaccionado a la noticia con palabras de agradecimiento. También le han deseado suerte clubes como el Valencia CF y organismos como LaLIga. Estos son algunos de los mensajes:

LALIGA

Mucha suerte en tu nueva etapa Jaume Domènech

VALENCIA CF

Gràcies per tot, capità . Serás etern sempre. Mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Amunt sempre!

JAVI GUERRA

Gracias por todo y mucha suerte en lo que viene ahora.

CÉSAR TÁRREGA

Gràcies per tot Jau, eres molt gran i tot un exemple a seguir.

HUGO DURO

Eres muy grande amigo. Espero verte pronto en el vestuario de nuevo.

JESÚS VÁZQUEZ

Ejemplo, vamos teté.

DIMITRI FOULQUIER

Enhorabuena por tu carrera, Jau.

CARLOS SOLER

Te quiero amucho, amigo! Gracias por ayudar a tanta gente durante toda tu carrera y por tu amistad. Empieza una nueva etapa que seguro vas a poder disfrutar con los suyos. Los vestuarios te echarán mucho de menos. Gracias.

EZEQUIEL GARAY

Vamos, amigo.

JUAN BERNAT

Enhorabona per tot el que has aconseguit germà, tot el millor per a esta nova etapa. Un abraç molt fort

JAVI FUEGO

Amigo mío" Ha sido un placer ver tus primeros pasos en el fútbol profesional y compartir tantos momentos en ese gran club que tanto supone para nosotros. Has sido un gran profesional en cada momento y etapa que te ha tocado vivir y sobre todo un gran compañero que siempre ha puesto por deñante el beneficio del grupo al propio. Admiración máxima y estoy seguro que te quedan muchas cosas por dar en este mundo del fútbol. Disfruta de tu maravillosa familia y de otra etapa que seguro te traerá cosas buenas. Te quiero Jau!

HUGO GUILLAMÓN

Gracias por todo amigo. Te mereces lo mejor, disfruta de tu nueva etapa

TONI LATO

El millor! Enhorabona tete, sort tenim els que te coneguem i tindret de amic no te preu. Te vuic molt, lo millor per a tu i la familia tan bonica que sou.

FRAN PÉREZ

Gracias por todo, Jaume.

ALBERTO MARÍ

Gracias por todo, capitán

Otros han reaccionado con emoticonos como Mouctar Diakhaby con corazones y un abrazo y el propio Umar Sadiq con otro corazón.

Retirada

El exportero del Valencia CF cuelga las botas a sus 34 años meses después de su desvinculación contractual de la entidad de Mestalla el pasado 30 de junio. Así lo ha anunciado este lunes a través de sus redes sociales: "Hoy me despido como futbolista profesional". El portero ha agradecido el apoyo recibido desde sus inicios de su familia, entrenadores, compañeros y a su agente Fede Marco en un emotivo vídeo. "Ser valencianista en lo más bonito que hay", afirma emocionado. La familia es lo primero. El jugador, según ha podido saber este periódico, ha rechazado ofertas del extranjero durante el verano y el principal motivo de su retirada es el estado de salud de uno de sus más íntimos.

