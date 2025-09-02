El mensaje de Umar Sadiq tras no fichar por el Valencia CF
El delantero se sintió defraudado tras no poder regresar a Mestalla al no fructificar las negociaciones sobre la bocina
Javier Bengoa
Todo apuntaba a que Umar Sadiq regresaría al Valencia CF tras su buen trabajo como cedido el curso pasado. Entonces el club de Mestalla se negó a abonar la opción de compra pactada al considerarla demasiado alta para la disposición de Meriton. Las intenciones de la directiva, especialmente las de Ron Gourlay, pasaban por apurar el tiempo de mercado y confiar en que el conjunto easotarra diera su brazo a torcer. Y no fue así.
Las negociaciones son a tres bandas: dos equipos y un jugador. El nigeriano era el más interesado en regresar a Valencia y no quería saber nada de otros cantos de sirena que llegaban desde diversos equipos de LaLiga. No hubo acuerdo final y la Real Sociedad decidió quedarse, al menos por el momento, con el internacional nigeriano. El mercado árabe sigue en marcha hasta el 10 de septiembre y podrían intentar hacer caja con él.
Mensaje de Umar Sadiq
Con todo esto y al ver que su deseo de vestir de nuevo la elástica blanquinegra no se ha cumplido debido a las diferencias entre los clubes implicados, Sadiq decidió compartir en redes un mensaje del Corán: "Estoy necesitado de cualquier bien que me envíes". Sin duda está defraudado con la situación a la que se ha llegado.
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- El surrealista verano de Marc Guiu
- La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente 'y muy viva
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito
- El Betis completa su 'masterclass' con Antony: ¡será verdiblanco!
- Flick tocó la cresta y pidió reflexión al vestuario