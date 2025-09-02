El mensaje de Umar Sadiq tras no fichar por el Valencia CF

Todo apuntaba a que Umar Sadiq regresaría al Valencia CF tras su buen trabajo como cedido el curso pasado. Entonces el club de Mestalla se negó a abonar la opción de compra pactada al considerarla demasiado alta para la disposición de Meriton. Las intenciones de la directiva, especialmente las de Ron Gourlay, pasaban por apurar el tiempo de mercado y confiar en que el conjunto easotarra diera su brazo a torcer. Y no fue así.

Las negociaciones son a tres bandas: dos equipos y un jugador. El nigeriano era el más interesado en regresar a Valencia y no quería saber nada de otros cantos de sirena que llegaban desde diversos equipos de LaLiga. No hubo acuerdo final y la Real Sociedad decidió quedarse, al menos por el momento, con el internacional nigeriano. El mercado árabe sigue en marcha hasta el 10 de septiembre y podrían intentar hacer caja con él.

Mensaje de Umar Sadiq

Con todo esto y al ver que su deseo de vestir de nuevo la elástica blanquinegra no se ha cumplido debido a las diferencias entre los clubes implicados, Sadiq decidió compartir en redes un mensaje del Corán: "Estoy necesitado de cualquier bien que me envíes". Sin duda está defraudado con la situación a la que se ha llegado.