¡Este martes analizamos el postpartido con SUPER en Twitch!
El cuadro de Corberán ha recibido al Real Oviedo en Mestalla
Hugo Ferrer
Ya es martes y en este caso LaLiga decidió reprogramar una jornada intersemanal en la que el Valencia CF recibió al Real Oviedo para terminar dando alas a los asturianos ante un cuadro de Corberán que no estuvo a la altura y fue remontado. Como venimos haciendo esta temporada, te invitamos a la cita postpartido con SUPER.
Prácticamente desde que el colegiado señale el final de partido de los de Corberán, conectaremos con vosotros en nuestro canal de Twitch te y contaremos lo más destacado. Análisis, opinión, discusión... os animamos a que participéis con vuestros comentarios.
¡Te esperamos!
Síguenos pinchando aquí
Vía: Superdeporte
