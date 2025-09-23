¡Este martes analizamos el postpartido con SUPER en Twitch!
El cuadro de Corberán ha visitado el RCDE Stadium para medirse al Espanyol
Hugo Ferrer
Ya es martes y en este caso LaLiga decidió programar una jornada intersemanal en la que el Valencia CF visita al RCD Espanyol y el Real Madrid al Levante UD. Como venimos haciendo esta temporada, te invitamos a la cita postpartido con SUPER.
Prácticamente desde que el colegiado señale el final de partido de los de Corberán, conectaremos con vosotros en nuestro canal de Twitch te y contaremos lo más destacado. Análisis, opinión, discusión... os animamos a que participéis con vuestros comentarios.
¡Te esperamos!
Síguenos pinchando aquí
Vía: Superdeporte
