Mark Fenwick, arquitecto del Nou Mestalla: "Será un estadio capaz de asustar; mejor que el Metropolitano"

El Nou Mestalla sigue su hoja de ruta con el horizonte del verano de 2027. Esa es la fecha prevista para la apertura de un recinto llamado a cambiar no solo la casa del valencianismo, sino también la relación del club con la ciudad. Así lo sostiene Mark Fenwick, arquitecto del recinto de Cortes Valencianas, que transmite optimismo sobre el estado actual de los trabajos. “La obra va estupendamente”, asegura Fenwick, convencido de que el proyecto ha entrado en una fase decisiva. Tras muchos años de bloqueo, el arquitecto subraya que ya se empieza a percibir “esta realidad” que el valencianismo lleva demasiado tiempo esperando.

El símbolo de esa espera tiene una fecha grabada a fuego: 2009. Desde entonces, el esqueleto del Nou Mestalla quedó detenido como una herida abierta en la ciudad y en la memoria del club. Fenwick, en declaraciones al programa 'El Chiringuito', no oculta la dureza del camino recorrido. “Fue como ir por un precipicio”, reconoce al recordar un proceso plagado de obstáculos, cambios institucionales y vaivenes que hicieron tambalear en más de una ocasión el sueño del nuevo estadio. La magnitud del trayecto queda resumida en una frase contundente del arquitecto: “En todo este proceso hemos tenido once presidentes (del VCF) y tres alcaldes”, setenció. Una sucesión de etapas que explica la complejidad de un proyecto que ha sobrevivido al paso del tiempo, a la crisis económica, a la incertidumbre deportiva y a una interminable negociación entre club, administraciones y ciudad.

Pero Fenwick prefiere mirar hacia delante. Y lo hace con una idea clara: el tiempo perdido también ha servido para aprender. El arquitecto defiende que el Nou Mestalla no será simplemente un estadio retomado, sino un recinto actualizado con las mejores tendencias de la arquitectura deportiva internacional. “Lo bueno es que hemos metido todo lo aprendido de los estadios modernos internacionales”, apunta.

Mediterráneo y abierto a la ciudad

La gran apuesta será un estadio con personalidad mediterránea, abierto, conectado con València y alejado del modelo de recintos herméticos. Fenwick destaca la importancia de las terrazas y de una arquitectura que permita al aficionado vivir el partido sin perder el vínculo con la ciudad. “Ahora nos gustan las terrazas y ver la ciudad a un lado y el interior del estadio al otro”, explica el arquitecto, que contrapone esta filosofía a la de los estadios cerrados, donde el exterior desaparece por completo y "no se ve nada".

En lo estrictamente futbolístico, Fenwick pone el acento en uno de los elementos clave de cualquier gran estadio: la presión ambiental. El arquitecto habla de un "bowl potente", diseñado para que el sonido de los miles de seguidores (hasta 70.000) rebote y multiplique la fuerza del Nou Mestalla. El objetivo es claro: que el nuevo campo conserve la esencia intimidatoria del viejo templo de la avenida de Suecia. Un estadio capaz de “imponer y asustar”, en palabras del propio Fenwick.

El proyecto, con un coste estimado de 300 millones de euros, también nace con vocación multiusos. El nuevo estadio no se limitará al fútbol. Fenwick enumera una amplia gama de posibilidades: desde celebraciones privadas como bautizos, comuniones, aniversarios de boda o cumpleaños (el recinto dispondrá de cinco locales de restauración) hasta eventos deportivos y musicales de primer nivel. El Nou Mestalla aspira a acoger partidos de NFL, torneos de tenis y grandes conciertos de las bandas internacionales, una línea cada vez más habitual en los grandes estadios europeos y norteamericanos. La rentabilidad del recinto dependerá, en buena parte, de su capacidad para generar actividad durante todo el año y no únicamente cuando juegue el Valencia CF.

Mejor que el Metropolitano

En esa comparación con otros grandes estadios españoles, Fenwick se muestra ambicioso. Preguntado por el Metropolitano, casa del Atlético de Madrid y una de las referencias recientes en la arquitectura deportiva nacional, el arquitecto lo tiene claro: “Sin duda, será mejor que el Metropolitano”. Su argumento pasa por la cercanía con la gente en el día a día y por la incorporación de más usos y espacios. “Será más cercano a la gente e incorpora más cosas que el estadio rojiblanco”, defiende.

La frase no pasará desapercibida en el panorama futbolístico español. El Nou Mestalla quiere jugar en la liga de los grandes estadios, pero con un sello propio: menos cerrado, más urbano, más mediterráneo y con una mayor integración en la vida cotidiana de València.

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El Mundial también aparece en el horizonte. Fenwick asegura que el futuro estadio valencianista será “uno de los estadios más potentes” y confirma que el proyecto mantiene viva la ambición de estar en la gran cita internacional. “Peleamos para el Mundial”, afirma, consciente de que el nuevo recinto puede ser una carta de presentación de primer nivel para la ciudad.