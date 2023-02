Marcelino, sobre su salida del Valencia: "Te consideras engañado..."

El extécnico valencianista analizó la situación actual del club y también expresó su malestar por su salida inesperada y que jamás podrá entender A pesar de las ofertas de nuevos equipos para entrenar, Marcelino no quiere coger un proyecto a mitad de temporada y ser paciente

Marcelino García Toral expresó en una entrevista que uno de sus mejores momentos que recuerda como entrenador es la Copa con el Valencia ante el Barça, a pesar de que "jamás" entenderá su salida del club valencianista, de la cual se considera "engañado" por Peter Lim.

Valencia FC

"Afortunadamente ha habido muchos momentos buenos. Los ascensos, de Tercera a 2ªB en mi primer banquillo, y tres a Primera; títulos con el Valencia y Athletic... Por decirte uno, la Copa con el Valencia, por ser mi primer título y por ganarla contra quién y cómo se ganó. Pero te diría que es más fácil decirte el momento negativo con el que me quedo" comentó Marcelino en una entrevista para el diario AS, a la que añadió sobre su salida del club que "jamás lo entenderé. Ni yo ni cualquier persona vinculada al fútbol que piense de forma coherente. Jamás lo entenderé", expresó.

"Yo he hablado muchas veces de este individuo. Cada uno en su equipo hace lo que considera. Creo que lo peor es que alguien diga una cosa a la cara, sentado en una mesa, y luego lo cambie todo. A mí esa forma de actuar no me parece lo normal. Y seguro que igual que hizo conmigo lo hizo con otros técnicos. Creo que es todo muy sencillo, cuando dos personas están frente a frente y se dice lo que se piensa, el propietario marca el camino a seguir y el entrenador lo acepta o decide no seguir. Pero cuando dos personas tienen voluntad de entenderse siempre se entienden, pero es muy difícil de entender que te diga o te explique un proyecto de frente y nada más coges el avión, ese proyecto... ¿dónde está? Te consideras engañado y así me sentí, nada más que decir" dijo sobre el exentrenador del Valencia sobre Peter Lim.

"Lo veo en una situación complicada, porque su dinámica no es nada positiva. El Valencia está acostumbrado a estar en la zona alta de la tabla y ahora está ligeramente por encima del descenso, eliminado de la Copa, que es una ilusión que sostenía al equipo y a la afición, y ahora en este nuevo escenario... se da una situación complicada, le deseo todo lo mejor a Voro y a la afición. De Gattuso puedo decir que me gustó su propuesta y que me faltan datos sobre su salida" comunicó Marcelino en relación a la situación actual del club 'che'.

¿Ansiedad por trabajar?

"No exageradamente. No estoy obsesionado con ver fútbol. No tengo ansiedad de trabajar. Para mí es importante llenarme de energía cuando no estoy entrenando, porque después tengo poco tiempo para vivir, el trabajo me absorbe. Por eso ahora no estoy todo el día viendo ni hablando ni pensando en fútbol. Yo diferencio entre ver fútbol y analizarlo. Ahora lo veo más que analizo. Claro que te fijas en cosas, pero sin analizarlas al 100%" comentó Marcelino en la entrevista.

Sin prisa por empezar un nuevo proyecto

"Es verdad que las ligas van con un mes de retraso. Pero es difícil que cojamos nada ahora. No tengo esa necesidad de entrenar. Salvo que nos llegase un reto irrechazable, lo más prudente y sensato es esperar a junio. De verdad que no. No lo tengo porque me cuesta trabajo tomar decisiones cuando no estoy entrenando y, aunque hemos tenido bastantes propuestas, creo que solo puedes aceptar aquella que te convenza absolutamente" comentó el español.

"No espero nada. En el fútbol las cosas aparecen. Obviamente pretendemos un proyecto en proporción a nuestra trayectoria profesional y a los resultados obtenidos en las tres últimas experiencias (Villarreal, Valencia y Athletic), porque indican que somos un cuerpo técnico actualizado y en dinámica progresiva" zanjó Marcelino.