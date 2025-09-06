Mamardashvili reacciona al entrenamiento de Julen Agirrezabala

La de Giorgi Mamardashvili era, posiblemente, la baja más complicada de cubrir el pasado mercado de fichajes. El guardameta georgiano, que ha sido garantía de puntos clave en las úlimtas temporadas (en dos de ellas para salvar al Valencia CF de bajar a Segunda División), se marchaba al Liverpool y dejaba un enorme vacío que el conjunto de Mestalla ha tratado de cubrir con Julen Agirrezabala.

El portero cedido por el Athletic Club ha llegado con la vitola de titular y tiene ante sí el reto de aminorar el impacto de la marcha de Giorgi y ponerle el cerrojo a la portería valencianista. El vasco se 'machaca' en Paterna bajo la metodología de Marcos Abad, entrenador de guardametas que llegó de la mano de Carlos Corberán.

Marcos Abad, entrenador de porteros, publica algunas sesiones

Algunos miembros del 'staff' se muestran activos en redes sociales y Abad no es una excepción, de hecho publica en su cuenta de Instagram resúmenes de las sesiones de entrenamiento con los porteros del Valencia CF. En una de las últimas se puede ver a todos ellos realizando grandes intervenciones y trabajando duro en la Ciudad Deportiva de Paterna.

Y al igual que otros exjugadores con la cuenta oficial del Valencia CF, Mamardashvili ha reaccionado en este caso al vídeo de Marcos Abad con dos llamas y un brazo haciendo fuerza, acordándose de su anterior mentor y alentando a sus sucesores, entre ellos Julen, con el único que no coincidió.

Mamardashvili busca su sitio

Mientras tanto, Mamardashvili sigue en Liverpool buscando su sitio. Sabía que era complicado por la presencia de un 'crack' de la portería como Allison Becker, pero este año quería competir con él en el día a día bajo la atención de Arne Slot esperando que llegue su momento.