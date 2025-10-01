Mamardashvili debuta en Champions con el Liverpool

El rol de Giorgi Mamardashvili esta temporada en el Liverpool es claro, suplente de Alisson. El georgiano era consciente de que su participación estaría reducida a las copas cuando firmó por el conjunto de Merseyside, pero aun así considero su llegada a Anfield el mejor paso para su carrera. La semana pasada ya debutó en partido oficial bajo las órdenes de Arne Slot. El conjunto red se midió al Southampton en la 3ª ronda de la Carabao Cup en lo que fue la primera victoria copera del equipo. El exvalencianista encajo un gol, pero transmitió seguridad bajo la portería e intervino en dos ocasiones de peligro.

Ayer, tras la lesión de Alisson, disputó 34 minutos en los que apenas participo en el juego. La oportunidad parece haber llegado más pronto de lo esperado, la baja del brasileño ante el Chelsea anunciada por el técnico neerlandés, va a permitir a Mamardashvili disputar su primer partido en Premier League.

Alisson y su historial de lesiones

El guardameta brasileño ha ganado, a través de sus actuaciones, ser considerado uno de los mejores en su posición estos últimos años. A pesar de su rendimiento, las lesiones han lastrado su continuidad en la portería de Anfield estos últimos años, situación que aumenta las oportunidades de Mamardashvili. Alisson estuvo fuera de los terrenos de juego la pasada en 33 ocasiones, encuentros en los que Kelleher supo estar a la altura. Por ello, el exvalencianista deberá aprovechar estas oportunidades para demostrar a Slot que puede ser considerado su primera opción.

