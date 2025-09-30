Luis Rioja: "He echado en falta el juego que nos ha llevado a marcar el primer gol"

Luis Rioja ha sido uno de los encargados en atender a la prensa tras una nueva debacle del Valencia CF en liga, en esta ocasión en Mestalla frente al Real Oviedo, que se ha llevado los tres puntos con dos goles en los minutos finales del partido. El extremo andaluz estaba siendo uno de los protagonistas del choque, con una magistral asistencia a Danjuma que había permitido al conjunto de Carlos Corberán adelantarse, pero el Valencia jugó con fuego y se terminó quemando en el tramo final.

Tal como sucedió en Cornellà, el Valencia disputó 20 minutos iniciales muy buenos y 70 restantes muy lejos del nivel que se debe exigir. Rioja lo detectó y así lo expresó ante los medios de comunicación: "Sí que echo en falta el juego que nos ha llevado a marcar el primer gol".

Sobre el partido, Rioja admitió que "no hemos estado lo suficientemente fluidos con la pelota pero se nos ha puesto de cara muy pronto, no estaba siendo nuestro mejor partido" y lamentó las dos acciones en las que el Valencia dejó escapar los tres puntos: "Nos han metido dos goles en dos jugadas desafortunadas y aisladas".

Realista y crítico con el equipo

"No estábamos jugando bien pero tampoco nos estaban agobiando pero estas cosas pueden pasar si no haces el 2-0 y lo hemos pagado. Con el gol hemos dado un paso atrás y esto nos tiene que servir para aprender y no volver a perder estos puntos"

El Valencia no tiene más remedio que levantar cabeza y afrontar el partido correspondiente a la octava jornada que debe disputar ante el Girona. Al respecto, Rioja comentó que "no vamos a dejar de intentarlo pero hoy estamos muy dolidos, esto no ha hecho mucho daño".

Vía: Superdeporte