Luís Maximiano encuentra destino tras ser vinculado con el Valencia CF

La UD Almería puso a Luís Maximiano en el mercado para liberar masa salarial de cara a la próxima temporada y, tal y como confirmó a mediados de agosto 'La Voz de Almería', iba a salir del club indálico en los siguientes días. De hecho, fue apartado por Rubi y estuvo entrenando al margen del grupo durante las última semanas. El Valencia contactó con la entidad andaluza para preguntar por la situación de Maximiano, el cual vio con buenos ojos recalar en Mestalla.

Sin embargo, el luso iba a para ocupar el rol del macedonio, es decir, el de portero suplente. Según el periódico indálico, el club rojiblanco exigía un traspaso, mientras que la entidad valencianista solicita una cesión con compra obligatoria para la próxima temporada. Los siguientes días fueron claves para el devenir de la operación, ya que estaba supeditada a la salida de Dimitrievski. No obstante, lo cierto es que cada vez restaron menos de mercado y la salida del macedonio no se concretó finalmente.

Con la llegada de Andrés Fernández, el Almería descartó al portugués y le dio las llaves de la titularidad al ex guardameta del Levante. El murciano se unió a las filas del equipo indálico, en calidad de agente libre después de dos temporadas en el Levante, firmando hasta 2027 y con el objetivo de repetir, en tierras andaluzas, el mismo resultado que obtuvo en Orriols: ascender a Primera División. Objetivo por el que el Almería apostó muy fuerte la pasada campaña después de descender a Segunda, reteniendo a gran parte de la plantilla que jugó por última vez en la máxima categoría del fútbol español, y que, a pesar de ello, se quedó a medio camino al perder las semifinales del playoff de ascenso contra el Oviedo, equipo que terminó subiéndose al último vagón para ascender a Primera División.

Sin haber conseguido su objetivo, Maximiano se marcha de la UD Almería rumbo al Neom SC, equipo que milita en la Primera División de Arabia Saudí, hasta 2029. El traspaso, según apuntó Fabrizio Romano, se cerró en seis millones de euros y el cuadro andaluz se guarda un 15 por cien de futura plusvalía. Luis Maximiano disputó 28 partidos en la pasada Liga Hypermotion, aunque en el tramo final dejó de gozar de minutos con el equipo. El entrenador apostó por alinear bajo los palos a Fernando, lo que provocó que el portero portugués deseara salir del club.

COMUNICADO OFICIAL

Luís Maximiano deja de pertenecer al Almería y al igual que Lázaro Vinicius jugará en la máxima categoría de Arabia Saudí; en concreto en el Neom SC, al que ha sido traspasado por la entidad almeriense después del acuerdo al que han llegado ambos clubes y el meta portugués, de 26 años de edad.

Maximiano, que militó en el Almería en el ejercicio 2023-2024 estando a préstamo por la Lazio italiana, firmó ya en propiedad como rojiblanco en la campaña 2024-2025 rubricando su vinculación hasta junio de 2029.

En su primer año en el Almería, en la máxima categoría del fútbol español, jugo 33 encuentros de Liga y 1 de Copa. Posteriormente, en la temporada pasada, en Segunda, fue alineado en 30 ocasiones; 28 en el campeonato de la regularidad y 2 en el torneo del KO. En total 64 partidos.

La UD Almería agradece su profesionalidad y compromiso, y al mismo tiempo le desea toda la suerte en su nueva etapa futbolística.