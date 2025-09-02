Lucas Beltrán ya está en Valencia

Después de la 'Operación relámpago' del Valencia CF para firmar un delantero tras no poder acometer el fichaje de Umar Sadiq y decantarse por Lucas Beltrán, el atacante argentino ya está en la ciudad de Valencia.

El futbolista ha aterrizado en el Aeropuerto de Manises a mediodía para iniciar todo el protocolo después de cerrarse el trato para recalar en el conjunto de Mestalla. La próxima parada será el pertinente reconocimiento médico antes de someterse a una entrevista oficial con los medios del club y ponerse a las órdenes de Carlos Corberán, que tendrá la oportunidad de trabajar con él con cierta calma gracias al parón de selecciones de principios de septiembre.

El jugador llega cedido a cambio de un millón de euros y no tiene opción de compra. Beltrán se quedó sin sitio en el conjunto Viola con la llegada de Stefano Pioli después de un buen primer año en el Artemio Franchi, al que llegó tras una importante apuesta de la Fiore por ficharle de River Plate. En Mestalla espera relanzar su carrera con una segunda experiencia europea.

Contento de llegar

El jugador aterrizó y respondió a los medios de comunicación, señalando que está feliz de llegar a un club "con mucha historia y muha historia argentina". El futbolista, a su vez, confesó que hace dos semanas que sabe del interés del Valencia por su comunicación con Corona y que la parte "más fuerte" del fichaje se dio en el último día de mercado de traspasos. Beltrán dijo que fue díficil porque la Fiorentina "tenía otras expectativas", pero le agradeció al presidente del conjunto Viola y a su director deportivo el trato que le dieron a él y su familia para que llegar al Valencia "fuera posible".

Beltrán también confesó que ha hablado con Corberán, que le explicó tanto su forma de jugar como la gestión que hace del grupo y señaló que es muy autoexigente consigo mismo y que le gusta ganar, por lo que tratará de "representar al Valencia lo mejor posible".