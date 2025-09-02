Lucas Beltrán se presenta: "Soy un jugador muy exigente"

Lucas Beltrán ya piensa en modo Valencia CF. El nuevo delantero de Carlos Corberán aterrizó este martes por la mañana en el Aeropuerto de Manises después de cerrarse su fichaje en una operación relámpago durante el último día de mercado. El jugador, que habló con el técnico el lunes, ha realizado sus primeras declaraciones en una entrevista al club en la que explica sus características como futbolista y su deseo de jugar en Mestalla. Estas son sus declaraciones:

Llegada al Valencia CF

“Estoy muy contento de estar ya en Valencia conociendo la Ciutat Esportiva de Paterna, la gente del staff… estoy muy contento”.

Corberán

“Hablé con él anoche, me contó sus ideas, los objetivos para esta temporada y me puse rápidamente a disposición de él y del equipo”.

Cualidades

“Soy una persona y un jugador muy exigente. Me gusta cuidar todos los detalles. Siempre trato de mejorar. Futbolísticamente, ‘doy la mano’ al equipo cuando no tenemos el balón y eso también es una virtud mía: tratar de recuperar la pelota lo más rápido posible para tenerla con nosotros. Me gusta atacar el espacio, venir a jugar al pie...”.

Equipo

“El equipo está bien. Pude ver el partido contra el Getafe CF. Lo vi muy bien. Ningún partido ni campeonato es fácil. Con unión y trabajo de todos, se pueden ver cosas muy lindas”.

Exvalencianistas en River Plate

“Tuve de compañeros a Enzo Pérez, Bruno Zuculini y Otamendi también estuvo aquí. Conozco al Valencia CF y sé que es uno de los clubes más grandes de España”.

Camp de Mestalla

“Espero con muchas ansias el partido para conocer a toda la gente. Me dijeron que se aprieta mucho y quiero conocerlo. Desde fuera nos pueden ayudar mucho. Esas ganas, actitud para ganar los partidos y espero que sea un año bonito para todos y que nos acompañen a lo largo de la temporada. La mejor forma de representar a la afición es darlo todo en el campo”.