Así llega el Valencia CF al segundo parón de la Liga

El Valencia CF afronta dos semanas vacías de fútbol y... de ilusión entre sus aficionados. Los pupilos de Carlos Corberán entran en el parón de la Liga, motivado por la segunda tanda de partidos internacionales de la temporada, inmersos en un clima depresivo después de un horrendo comienzo de temporada: ocho jornadas que enlazan con una pretemporada repleta de dudas y un final de la pasada campaña con apenas un punto sumado en los últimos tres partidos frente a Alavés, Athletic y Betis.

En total, los blanquinegros han perdido 24 de los últimos 33 puntos de Liga por los que han luchado, 16 de ellos en la presente campaña. Con solo ocho de 24 puntos posibles en esta Liga 2025/26, el Valencia CF ocupa ya su posición más baja en la clasificación desde que empezó el curso a mediados de agosto con un empate en casa con la Real Sociedad (1-1).

Perdidos los primeros vagones europeos

Los valencianistas son decimoquintos en la tabla. Las dos derrotas consecutivas frente a equipos que llegaban como colistas al enfrentamiento con los de Corberán -Real Oviedo (1-2) y Girona (2-1)-, han significado un golpe con impacto evidente en el ranking que marca las realidades de cada club. Cero de seis puntos posibles con rivales en zona de descenso que han empujado al Valencia a la parte media-baja y, sobre todo, lo han apartado de unirse a los primeros vagones europeos, a los que se han subido equipos que están haciendo las cosas bien en este inicio, como el Betis, cuarto en plaza Champions, o el Elche de Sarabia, sexto cerrando la actual zona europea.

Hoy y, por lo menos, hasta el 20 de octubre, lunes en el que visitará al Deportivo Alavés en Mendizorroza, el Valencia es decimoquinto en la Liga, merced a un balance en ocho partidos de solo dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. Al punto inicial cosechado en Mestalla ante la Real se le unieron posteriormente los seis de los triunfos, también en casa, ante Getafe (3-0) y Athletic (2-0), y uno más del empate contra el Espanyol (2-2) en Cornellà-El Prat.

Aquel gol en el añadido de Roberto en Barcelona reabrió en el Valencia la herida que provocó el 6-0 del FC Barcelona nueve días antes en el Johan Cruyff. Frente a Oviedo y Girona, los blanquinegros carecieron de capacidad de reacción suficiente para haber aprovechado la ocasión de mirar la Liga en este parón desde posiciones europeas. Esos seis puntos hubieron hecho que este lunes el Valencia fuese el quinto clasificado con plaza momentánea de Europa League.

La realidad, no obstante, es que el quinto es el Athletic Club con 13 puntos (Europa League) y el Valencia mira desde diez posiciones más abajo. Las distancias son las más preocupantes desde los comienzos de la tercera jornada. Ahora, la sexta plaza, de Conference League, ocupada por el Elche, se encuentra a cinco puntos. Tras ella, marchan con los mismos 13 puntos que los ilicitanos el Atlético de Madrid y el Sevilla, y con uno menos, el Espanyol. Para el Valencia, la cuarta plaza, del Betis, está a siete puntos. El Madríd, líder con 21, a 13 puntos.

Dos puntos sobre el descenso

Por abajo, donde se halla el Valencia, la zona de descenso la componen actualmente Mallorca (5 puntos), Real Sociedad (5) y Girona (6). Los catalanes, que cosecharon su primera victoria a costa de los valencianos, empatan a seis unidades con Oviedo y Celta. Por delante, hay un grupo de tres conjuntos con dos puntos de renta sobre las posiciones roja de la tabla: Levante, Rayo y el propio Valencia. Los de Corberán cierran este pequeño grupo debido al -4 de su cuenta goleadora en la Liga.

El equipo tiene dos semanas de trabajo en el horizonte para encontrar la manera de salir de esta delicada situación, a la que el valencianismo se ha tenido que acostumbrar con Peter Lim como máximo accionista del equipo. Este lunes, el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, ofrecerá una rueda de prensa en la Ciutat Esportiva de Paterna en la que evidentemente abordará el complicado panorama del equipo.

