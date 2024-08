El Liverpool se lanza a por Mamardashvili

El 'culebrón' Mamardashvili sigue más en el aire que nunca. Todo parecía apuntar a que el Valencia haría 'caja' con su guardameta, pero, a mediados de agosto, el georgiano sigue entrenándose con el conjunto 'che' a días de arrancar la temporada. Durante el inicio del mercado, diferentes equipos de la Premier League como el Newcastle, preguntaron por su situación, pero ninguna oferta llegó a convencer a la cúpula valencianista. Ahora, un nuevo club parece que irá en serio a por él.

Se trata del Liverpool. El conjunto inglés ya prepara una oferta por el georgiano y busca convencer a un Valencia que no dejará escapar fácilmente a su guardameta. El club 'che' retuvo a Mamardashvili antes de que arrancara la Eurocopa. En Valencia confiaban que en la competición continental el georgiano disparase su valor de mercado, y vaya si lo hizo...

Su buen rendimiento en la Euro provocó que en las oficinas de Mestalla se frotasen las manos. Su nivel en LaLiga ya fue más que notable, pero en Alemania demostró a toda Europa que es uno de los mejores porteros del mundo. El georgiano logró ser el MVP en algunos partidos, protagonizando, además, las mejores paradas de todo el torneo.

40 MILLONES... O NADA

De esta manera, tal y como apunta Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, se ha establecido contacto entre Liverpool y Valencia y se espera que en breves el conjunto de Arne Slot presente una oferta formal. El club 'che' únicamente dejaría escapar a su jugador por una cifra cercana a los 40 millones de euros.

Giorgi Mamardashvili, al final del Georgia-Portugal. / La Presse / AP

El Newcastle ya intentó hacerse con los servicios del georgiano, pero el Valencia se mostró firme y rechazó una propuesta inferior a esta cifra. En caso de que el Liverpool quiera tener en sus filas a uno de los guardametas de moda, deberán desembolsar una gran cantidad de dinero por él.

DIMITRIEVSKI, A LA ESPERA

El portero macedonio, que se incorporó al Valencia este mercado, tiene una cláusula para salir en caso de que Mamardashvili no abandonara el club este verano. El objetivo del Valencia era que fuese el guardameta titular, ya que la idea era vender al georgiano. Pero, con la salida de Mamardashvili estancada, en su contrato tiene una cláusula por si la marcha del guardameta no termina de efectuarse. De esta manera, el ex del Rayo podría abandonar el Valencia por tan solo 3 millones. Según informan desde Valencia, el Rayo Vallecano sondea su situación. Si Mamardashvili se queda en Valencia, el conjunto madrileño volvería a la carga a por su anterior guardameta.