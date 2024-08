El Liverpool acelera por Mamardashvili... y el Bournemouth tiene prisa

Continúa el tira y afloja por Giorgi Mamardashvili. El Valencia se niega a dejar ir a su guardameta por una cifra inferior a los 40 millones de euros, tal y como lo tasaron a principios de verano, y tanto Liverpool como Bournemouth siguen esperando señales por parte de Peter Lim.

El guardameta georgiano había acordado hacía semanas los términos personales para su incorporación al Liverpool esta nueva temporada. Eso sí, viviría un 'erasmus' en el Bournemouth antes de acabar recalando en Anfield.

Pero claro, como no había 'ok' por parte del club valencianista, la operación no podía prosperar. Como decíamos, no iba a rebajar su pretensión de recibir, como mínimo, 40 'kilos' por él, y el Liverpool no estaba dispuesto a subir de los 35 que oferecieron semanas atrás. Un problema sumado a la política de la Premier League, que no permite que todos los clubes puedan ceder a un jugador en la misma ventana tras ficharlo.

Giorgi Mamardashvili efectúa un saque de puerta en un encuentro contra el Atlético de Madrid / EFE

El Manchester United se entrometió, aprovechando el desacuerdo entre ambos. Desde Inglaterra aseguraban que Giorgi daría el visto bueno a su llegada a Old Trafford, pese a su acuerdo con el cuadro 'red'.

EL LIVERPOOL SUBE SU PUJA... PERO EL BOURNEMOUTH NO ESPERARÁ

Ahora, el Liverpool ha decidido subir su puja por el georgiano, según apuntan desde 'Relevo'. Ha aumentado la cantidad fija de su oferta, haciendo caso a las demandas del Valencia: si antes ofrecían 30 'kilos' fijos, ahora dan algo más, para poder alcanzar con las cantidades variables esa cifra de 40 millones de euros. Eso sí, Peter Lim sigue sin decir la suya.

No ha dicho que no... pero tampoco ha dado su sí. Sin embargo, no debe tardar en ofrecer su respuesta si no quiere que el Bournemouth se retire de la ecuación. Claro, los 'cherries' se han puesto a buscar una alternativa al georgiano, viendo que las negociaciones no avanzaban. Y es que la idea era que Mamardashvili estuviera cedido un año a las órdenes de Iraola. Asimismo, el Bournemouth iba a aportar cinco 'kilos' a la operación.

Neto fue el portero titular de Andoni Iraola en el Bournemouth / @ netomurara

El Liverpool puede esperar. Tiene a Alisson como guardameta titular y a Caoimhín Kelleher como reserva de garantías. Sin embargo, el Bournemouth necesita cerrar a un nuevo portero. Andoni Iraola confió en Neto, además de contar con Mark Travers.

Pase lo que pase, Mamardashvili ve con buenos ojos cualquiera de la opciones posibles para poder dar el paso a un grande europeo. Si eso significa pasar primero por un club de zona media como el Bournemouth en este caso. Y aunque tuviera que quedarse un año más en Valencia, también acabaría satisfecho. Todo depende de la respuesta de Peter Lim y la dirección deportiva del Valencia. ¿Se solucionará pronto?