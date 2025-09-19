Libertad VCF pide al club toda la información sobre la deuda

A raíz del anuncio de los últimos acuerdos crediticios anunciados por el Valencia CF, entre los que se encuentran aquellos realizados a través de Goldman Sachs fundamentalmente para la finalización de las obras del estadio, el colectivo Libertad VCF ha anunciado en un comunicado que ha solicitado a la entidad de Mestalla toda la información sobre una deuda que, tal y como expresa el comunicado en base a información aparecida en prensa, supera los 600 millones de euros.

Desde esta asociación tildan de "alarmante" ese incremento del pasivo del club "hasta el punto de comprometer gravemente el futuro económico del Valencia CF". Asimismo, desde Libertad denuncian "la opacidad constante de los gestores del club, cuyo único interés parece ser favorecer a la familia Lim".

En este contexto, en el que según Libertad "el club se encuentra atrapado en una espiral de endeudamiento basada exclusivamente en ingresos futuros inciertos", tildando esta estrategia de "irresponsable", el principal colectivo de oposición a Peter Lim ha pedido al club toda esa información respecto de la deuda (La deuda contraída con los distintos acreedores, los tipos de interés aplicados, el calendario de amortización y posibles periodos de carencia y las garantías comprometidas en nombre del Valencia CF).

Comunicado completo

Libertad VCF, en representación de sus 4.509 accionistas agrupados y sus más de 1.700 socios, solicitó en el día de ayer al Valencia Club de Fútbol, S.A.D., información detallada y actualizada sobre las obligaciones financieras vigentes del club.

Las informaciones aparecidas en prensa revelan un incremento alarmante de la deuda, hasta el punto de comprometer gravemente el futuro económico del Valencia CF.

Ante la opacidad constante de los gestores del club, cuyo único interés parece ser favorecer a la familia Lim —y en especial la Directora Financiera, Inmaculada Ibáñez, que vuelve a mostrar una preocupante dejación de funciones— denunciamos que el club se encuentra atrapado en una espiral de endeudamiento basada exclusivamente en ingresos futuros inciertos. Una estrategia irresponsable que ignora la realidad deportiva de un equipo fuera, de manera permanente, de competiciones europeas.

Hemos requerido al club que detalle:

La deuda contraída con los distintos acreedores.

Los tipos de interés aplicados.

El calendario de amortización y posibles periodos de carencia.

Las garantías comprometidas en nombre del Valencia CF.

Según la información publicada, el club soporta ya más de 600 millones de euros de deuda, con plazos de devolución que en algunos casos se extienden hasta 50 años. Esto supone un riesgo financiero inasumible, que hipotecará no sólo a la presente generación de valencianistas, sino también a las futuras.

Del mismo modo, denunciamos la falta de transparencia y debate sobre el futuro de Mestalla. Se ignoran las múltiples oportunidades que una reforma del estadio actual podría aportar en los planos deportivo, social y económico, mientras se insiste en un “no proyecto” de nuevo estadio en Cortes Valencianas, en los tribunales por sus graves defectos, irregularidades en la concesión de licencias y la aprobación de fichas urbanísticas por parte de responsables políticos en perjuicio del Valencia Club de Fútbol.

Amunt Valencia i Sempre Mestalla.!

Vía: Superdeporte