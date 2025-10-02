Las Leyendas del Valencia CF jugarán el homenaje a Pepe Cerveró que aplazó la DANA contra los veteranos de Real y Montroi

Un combinado de Leyendas del Valencia CF se enfrentará este domingo a un combinado de Veteranos de Real y de Montroi para rendir un sentido homenaje al exjugador del Valencia CF José Cerveró, fallecido el 17 de julio de 2024 a los 74 años de edad.

Organizado por los Ayuntamientos de Real y Montro, el encuentro se disputará el domingo 5 de octubre a las 12 horas en el estadio Vicente Salmerón “Tico” de Real, situado en el Polideportivo Pepe Cerveró. Antes del partido, a las 10:15 horas la comitiva que homenajeará al bravo futbolista saldrá desde el Ayuntamiento de Montroi para dirigirse a la sede la Penya Valencianista Alcalans (en Montroi) dónde se recordará la figura de Cerveró, ya fallecido tras haberse dedicado en cuerpo y alma al Valencia CF, club con el que disputó 277 partidos oficiales.

Un homenaje por una buena causa, y aplazado por la terrible DANA

Cabe recordar que Pepe Cerveró nos dejó el 17 de julio de 2024, pero cuando se le iba a realizar el homenaje por su fallecimiento en noviembre, la terrible DANA del 29 octubre arrasó buena parte de la provincia dejando tras de sí 228 fallecidos e infinidad de daños materiales. Así, la Unión Deportiva Vall dels Alcalans perdió, por la DANA el año pasado los equipos de informática y de sonido que tenían. Por este motivo, la recolección de entradas para el partido será donada a la escuela de fútbol para que puedan reponer los materiales necesarios.

Por eso, el partido, organizado conjuntamente por los ayuntamientos de Real y Montroi, con la colaboración de la Peña Valencianista Alcalans y la Unión Deportiva Vall dels Alcalans. El precio de la entrada es de 5€.

En el equipo de las Leyendas del Valencia CF, contará con la presencia de Juan Sánchez, Tino Costa, Míchel Herrero, Rubén Darío Ciraolo, Fernando Giner o Matías Rubio entre otros exjugadores del club que irán apuntándose al homenaje. Se espera también la presencia en los actos de Vicente Guillot, presidente de honor de la Asociación, José Manuel Sempere o Miguel Ángel Adorno, además de algunos compañeros suyos como Miguel Tendillo.

Pepe Cerveró, santo y seña del Valencia CF

Nacido el 3 de septiembre de 1949 en Real y formado en las categorías inferiores del Valencia CF, fue un excepcional lateral izquierdo, de los muchos que la cantera del club ché ha dado a lo largo de su historia. Cerveró pronto se hizo con la titularidad en el primer equipo, en el que permaneció casi una década, y consiguió adjudicarse los títulos de Copa del Rey (1979), Recopa (1980) y Supercopa de Europa (1980). Al finalizar su carrera como jugador y tras firmar 277 partidos oficiales con el Valencia CF, llegó a entrenar al Valencia C en Tercera División durante la temporada 1999/2000, además de al Alfarp CF, la UD Carcaixent, la UE Mancomunitat i la UD Alzira.

Horario de todos los actos día

10:30 h · Homenaje a Pep Cervero en la sede de la Peña Valencianista Alcalans, en Montroi.

12:00 h · Partido en el campo de fútbol Vicent Salmerón Tico, en Real.

Vía: Superdeporte