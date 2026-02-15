El Levante-Valencia acaba con tangana y lío: "Son los mismos impresentables de siempre"

El Valencia conquistó territorio hostil y logró imponerse al Levante (0-2) en un derbi valenciano cargado de intensidad y tensión que se fue de las manos con el partido ya finalizado.

Tras un primer tiempo en el que hubo poco fútbol y máxima igualdad, el equipo de Carlos Corberán se llevó los tres puntos de la casa 'granota' gracias a un Umar Sadiq que cambió el partido entrando desde el banquillo. Ramazani y el nigeriano fueron los goleadores del cuadro 'ché', que sale de puestos de descenso.

El Levante vivió la cara opuesta de la moneda. Si el Valencia no atraviesa una buena situación, el equipo 'granota' está peor: en la antepenúltima plaza con 18 puntos, la salvación se escapa semana tras semana. Ya están a siete del Rayo, el primero de los salvados.

El duelo arrancó con tensión, con cánticos por parte de la afición del Levante dedicados a Pepelu, exjugador del equipo 'granota' y que hoy defiende al Valencia.

La tensión se contuvo de buena manera hasta los minutos finales. Ya con el partido perdido, Arriaga fue expulsado por doble amarilla en el descuento, pero el lío se armó tras el pitido final. En medio de la entrevista postpartido a Dela, capitán del Levante, se vio a Cömert, central del Valencia, poniéndole una camiseta de su equipo a un banderín, y se armó una tangana en ese sector del campo.

Dela tampoco se mordió la lengua en directo: "Son los impresentables de siempre. Yo pido también respeto para nosotros, lo digo a buenas. Creo que hay que respetarnos también entre nosotros. Acaba de pasar una cosa que es faltar al respeto", espetó.

Por suerte, la tensión no escaló. Dela terminó la entrevista y los jugadores de ambos equipos se marcharon a vestuarios. Los locales, para relajarse y coger fuerza para revertir la situación. Los visitantes, para celebrar por todo lo alto.