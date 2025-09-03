Legends estima en 81'8 millones los ingresos del Nou Mestalla

Los hipotéticos ingresos que puede dar Nou Mestalla siempre están en boca de los dirigentes del Valencia CF cuando comparecen ante la prensa o en las Juntas Generales de Accionistas. A pesar de ello, ninguno ha nombrado todavía una cifra estimativa de cuánto podía generar el estadio de Avinguda de Corts Valencianes. El club encargó para ello un informe a Legends, que ha elaborado unas estimaciones que elevan a 81'8 millones de euros esos ingresos, tal y como ha informado Tribuna Deportiva, y que superarían los 26.4 millones del actual estadio.

Dichas cifras, siempre según Legends, se desglosan de la siguiente manera: Ticketing: 36,4 millones de euros, Hospitality (palcos VIP): 24,6 millones de euros, Naming Rights & Sponsorship: 8 millones de euros, la tienda del Estadio: 5,8 millones de euros, Tour & Museos: 2,9 millones de euros, eventos en el Estadio: 1,5 millones de euros, eventos Corporativos: 1 millón de euros, alquiler de Espacios Auxiliares: 0,9 millones de euros, restauración: 0,5 millones de euros y Fan Zone: 0,1 millones de euros.

La principal vía de generación de ingresos según Legends seguirá siendo el día de partido (39'6 millones de euros) y es que, en los datos aportados señalan que la venta de abonos y entradas el club ingresará 36'4 millones de euros.

Por lo que respecta a los abonados, de hecho, informan que el Valencia espera tener 50.350 abonos para alcanzar los 25'7 millones por esa partida. En las cuentas anuales consolidadas del club del ejercicio 2023-24, la partida de abonos y socios fue de 16'2 millones de euros contando con 38.500 abonados, por lo que si el club pretende conseguir un incremento de ingresos tan grande a través de esta vía con apenas 12.000 abonados más, deberá acometer una subida sustancial del precio del abono.

Espera 8 'kilos' por el 'Naming' y los patrocinios

Otra de las partidas de ingresos que recoge el informe de Legends es el que hace referencia al 'Naming Rights & Sponsorship' es decir, el que una empresa puede pagar para patrocinar el nombre del futuro estadio (por ejemplo Reale Arena en la Real Sociedad o Wanda/Civitas/Riyadh Air Metropolitano en el Atlético de Madrid. Civitas pagaba 8'4 millones de euros por temporada al conjunto colchonero, mientras que Reale Seguros pagaba 1'2 'kilos' al conjunto txuri-urdin. En el caso del Atleti, por otra parte, ahora tiene un acuerdo más global con Riyadh Air, que también paga por publicidad en la camiseta y es el main sponsor de la entidad) y demás patrocinios asociados al estadio (por ejemplo en su fachada, en las vallas publicitarias...). Todo esto, según Legends, reportará al Valencia 8 millones de euros.