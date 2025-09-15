Quizá al Valencia CF le haya tocado uno de los máximos accionistas más 'despreocupados' del mundo de la pelota. En el planeta fútbol y más, hoy en día, las propiedasdes de los clubes han tomado diversas formas, combinadas con muchos estilos de gestionar un club. Desde llevarlo al éxito hasta hundirlo o, peor, dejarlo vagar durante años sin que le suponga un quebradero de cabeza como así ha ocurrido con el Valencia CF y Peter Lim en los últimos cursos.

Mientras que en Mestalla la afición ya no espera ningún gesto de 'compromiso' por parte de Meriton, expectante y desconfiada también ante el crecimiento de la figura de Kiat Lim en el organigrama del Valencia CF, en otras lindes hinchada y propietario disfrutan a partes iguales de los éxitos de su equipo. Sin ir más lejos en alguna ocasión recientemente se ha visto a Kiat Lim publicar en sus redes sociales diferentes 'stories' mientras su equipo estaba disputando un partido. Una manera de proceder que sobre el papel dista mucho de la de una propiedad comprometida con la causa.

Lección del propietario del Espanyol a Peter Lim

La última muestra de sonrojo para Peter Lim y para Meriton en el Valencia CF llega desde la propia Liga EA Sports. JJ Watt se ha hecho con la mayoría accionarial del RCD Espanyol recientemente y ya está imbuido del sentimiento perico completamente. Al menos así lo demuestra en sus manifestaciones públicas y en sus perfiles en redes sociales.

Watt está orgulloso de su equipo y del gran inicio de temporada que ha hecho el Espanyol. Tanto es así que Watt se volvió loco con el tercer gol en cuatro partidos de Pere Milla con un mensaje en redes que no pasó desapercibido: "¡Vamos! Pere Milla es Pelé. Estoy convencido"

Vía: Superdeporte