Largie Ramazani habla "cuando importa"

Largie Ramazani es el gran protagonista en las últimas horas del Valencia CF. Fichado el miércoles tarde, el jueves pasaba la revisión medica y en la noche del viernes el pequeño y veloz delantero belga, cedido por el Leeds United, estaba ya debutando en la recta final del triunfo del equipo sobre el Getafe CF en la tercera jornada de la Liga. El exjugador del Almería tuvo un estreno fulgurante, un par de elécricas acciones que reconectaron a la afición de Mestalla y una muy buena asistencia para el tercer tanto con el que Hugo Duro finiquitó el encuentro en el minuto 97.

En las horas previas al partido, el habilidoso extremo había centrado la atención no solo por lo que se espera de él dentro del terreno de juego, sino también por su peculiar manera de responder (o no) a las preguntas de los periodistas. Ataviado con capucha y gafas de sol, Ramazani aterrizó en Alicante de medianoche. Dos horas después, aparecía en el hotel donde pasará sus primeros días en València tan de incógnito en el aeropuerto y hablando todavía menos a requerimiento de la prensa.

A la mañana siguiente, continuó parco en palabras. Tan solo trasmitía que estana "contento" por estar en el Valencia y, cuando se le pidió un mensaje para la afición, su respuesta se limitó a un escueto "vamos a por los tres puntos". Lo cierto es que, más allá de su actitud, el belga estaba cansado por el ajetreo de un fichaje que le trajo a horas intempestivas desde Inglaterra a la Comunitat Valenciana. Además, cumplió con lo dicho, los tres puntos se quedaron en casa.

Premio de Corberán a sus ganas

Aun así, Carlos Corberán quiso premiar sus ganas de estar con el equipo el mismo viernes ante el Getafe y no esperar a debutar, más tranquilo y con más días de preparación, al encuentro del fin de semana del 13-14 de spetiembre ante el FC Barcelona. Así, Ramazani entró en el partido en el minuto 87 en lugar de un ovacionado Luis Rioja. Diez minutos que dieron para bastante. Cinco toques de balón y uno decisivo para servir el 3-0 en bandeja a Duro con el tiempo cumplido. Además, un balón perdido y dos faltas cometidas. Largie ha venido con ganas de reivindicarse en la la competición española.

Gracias por un "recibimiento tan cálido"

Horas después del partido, Ramazani ha querido pronunciarse. Lo ha hecho para agradecer al valencianismo el "recibimiento caluroso" que ha sentido en Mestalla y, también, con un mensaje para los que antes del encuentro pasaron el tiempo analizando cómo se comportaba ante el micrófono. Esto es lo que ha dicho Largie: "Hablo cuando importa", acompañado en sus redes sociales de un micrófono y un emoticono guiñando el ojo. "Estoy muy feliz de debutar en este gran club, pero también por tan cálida bienvenida", añade, y concluye con el clásico "Amunt Valencia!".