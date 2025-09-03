Lamine le lleva la contraria a Flick

El empate del FC Barcelona en Vallecas, donde se estrenó con la camiseta del Rayo el exvalencianista Fran Pérez ha escocido en territorio culé. Acostumbrados a no dejarse puntos por el camino, los actuales campeones de LaLiga llegarán al partido del próximo 14 de septiembre frente al Valencia CF -todavía sin un escenario claro a semana y media de la cita- con sensaciones extrañas y algún fuego activo en el vestuario.

En el Ciutat de València, donde se marcharon al descanso perdiendo por dos goles a cero frente al Levante UD, el Barça tiró de la calidad de sus estrellas para activarse en la reanudación con un golazo de Pedri y darle la vuelta al resultado en la prolongación con un autogol de Unai Elgezabal (2-3). El pasado fin de semana, frente al Rayo Vallecano, la película tuvo un final distinto, y todavía pudo ser peor. El conjunto de la franja se creció en la segunda mitad, en la que igualó el choque y, únicamente, no consiguió ganarlo a causa de la exhibición en la portería de Joan García (1-1).

7 de 9 puntos lejos de casa

El balance hasta ahora, contando el 0-3 inicial ante un Mallorca atormentado aquel día por la actuación arbitral, es de siete puntos de nueve posibles en tres desplazamientos. Por ello, los barcelonistas están con ganas de regresar a casa y estrenarse en esta Liga como locales.

Después del partido en Madrid, el entrenador culé, Hansi Flick, lanzó un mensaje directo al vestuario, al que no ve con la misma hambre de la temporada anterior, en la que el Barça hizo triplete con Liga, Copa y Supercopa. "El año pasado jugamos y trabajamos como equipo. Lo más importante es que no haya egos porque esto mata el éxito del equipo", comentó el alemán una vez finalizado uno de los encuentros más grises de los barcelonistas desde que él tomó las riendas del banquillo.

En las últimas horas, en la Ciudad Condal han sorprendido las palabras de la principal estrella del equipo, Lamine Yamal, preguntado por lo dicho por Flick tras el Rayo - Barça. El joven talento se ha saltado esa norma no escrito del mundo del fútbol que dice que en público nunca hay que contradecir al entrenador.

En una entrevista en TVE, el '10' del Barcelona lleva la contraria al técnico. No cree en el problema de egos y encuadra las declaraciones de Flick dentro de una calentura. "Después de un empate sales caliente, en el Barça siempre tienes que ganar, pero creo que no tiene que ver con eso (egos). Tiene razón en los de los fallos, pero llevamos 7 puntos de 9 en campos difíciles, la gente no cuenta que no hemos jugado en nuestro campo, y fue más que no fue nuestro partido. No hemos comenzado esta temporada con la intensidad que de la pasada temporada y hubo falta de concentración al final", admite al final Lamine, precisamente, quien adelantó al equipo blaugrana en Vallecas desde los 11 metros.

La opinión de Pedri

La cuestión, además, no quedó ahí. En un acto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedri también fue preguntado por el asunto. "Ahora estamos en la selección y es complicado hablar del Barça, esa pregunta va más para Flick. No sé a quién se refería, pero él lo sabe verdaderamente y lo hablará con nosotros cuando toque, cuando volvamos de la selección. Ahora a centrarnos en la selección y a darlo todo", comentó el mediapunta, que espera que las cosas se terminen solucionando en el interior del vestuario.