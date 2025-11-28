LaLiga 'pasa' de la alcaldesa de Valencia en su petición de cambiar el horario del Valencia-Sevilla

El próximo 7 de diciembre se ha convertido en un día marcado en rojo en el calendario deportivo de Valencia. En apenas una semana tendrá lugar el Maratón Trinidad Alfonso Zurich en la capital de la Comunitat Valenciana, un evento que paralizará las calles de la ciudad... y que coincidirá con el Valencia-Sevilla de la Primera División Española. Ya de forma definitiva, pues se ha rechazado la solicitud que presentó el municipio para modificar la fecha del encuentro.

De nada sirvió la carta que Maria José Catalá, alcaldesa de Valencia, remitió al presidente de LaLiga solicitando una modificación en el horario del partido frente al cuadro hispalense, previsto para ese mismo domingo a las 16.15 horas. Sin embargo, el organismo presidido por Javier Tebas ha decidido rechazar la petición y mantener el horario fijado en primera instancia.

Una decisión que no contenta a la alcaldía del municipio, pues se vivirá en Valencia una jornada marcada por los problemas de accesos a la ciudad, problemas de movilidad y problemas por cortes y cierres de algunas calles y de muchas de las avenidas principales de la ciudad.

No solo se reunirá a los 35.000 participantes previstos para la Maratón, sino también a 2,5 acompañantes de media, a muchísimos vecinos valencianos y, sobre todo, a los más de 40.000 espectadores que acuden a Mestalla partido tras partido y que podrían verse gravemente afectados por la problemática en términos de movilidad que provocará los cortes de calles prolongados, en algunos casos, hasta más tarde a las 15.00 horas.

La maratón de Valencia / X

Según confirmaron fuentes municipales a EFE, LaLiga dio respuesta al escrito enviado por la alcaldesa explicando que el horario del partido no se puede modificar, algo que ya le expresó al Valencia el pasado 5 de noviembre. El club, conocida la fecha de la jornada 15 de LaLiga EA Sports, solicitó al organismo dirigido por Tebas cambiar la hora de comienzo del encuentro ante el Sevilla, petición desestimada por LaLiga.

Visto lo visto, fue la propia alcaldesa de la ciudad, Maria José Catalá, quien lo intentó en última instancia solicitando que Tebas reconsiderase su "decisión" y trasladando su "preocupación" por la coincidencia de dos eventos de una gran magnitud, alegando problemas de seguridad que podrían impedir la celebración de ambos eventos con plenas garantías. Pero finalmente no habrá modificaciones.

La carta que Javier Tebas ha desestimado:

Estimado presidente:

Me gustaría trasladarte la preocupación por el partido del Valencia CF–Sevilla FC que se va a celebrar el próximo domingo 7 de diciembre a las 16.15hs dada su coincidencia con el Maratón Trinidad Alfonso que se va a celebrar ese mismo día.

Informarte que el pasado 5 de noviembre el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Deportiva Municipal, se puso en contacto con el Valencia CF para trasladarle los problemas de accesos a la ciudad y movilidad interior que pueden producir dada la coincidencia de dos eventos masivos. Ese mismo día, el Club nos trasladó que había hablado con la Liga y la organización que presides le había trasladado la imposibilidad de cambiar horario.

Te solicito que reconsideres vuestra decisión dada que el Maratón supone una gran asistencia de personas, no sólo de participantes (35.000) sino de acompañantes (2,5 de media) y muchísimos vecinos que acuden a disfrutar del ambiente festivo del Maratón.

La organización de este evento supone, como te imaginarás, una importante cantidad de calles y avenidas principales cortadas y que dificultarán el acceso de los aficionados al Mestalla, ya que algunos de esos cortes se prolongarán hasta pasadas las 15hs.

Por ello, y dado los problemas de acceso de los aficionados al partido de fútbol, solicito que hagas todo cuánto está en tu mano para cambiar el horario previsto.