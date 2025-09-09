"LaLiga ha menospreciado a la afición del Valencia CF"

La Agrupació de Penyes Valencianistes (APV) ha emitido esta tarde un comunicado a través de sus redes sociales en el que lamenta las decisiones del FC Barcelona, con el consentimiento total de LaLiga, para que el partido del domingo se juegue en el Johan Cruyff sin entradas para la afición valencianista.

Pasadas las seis y media de la tarde, la entidad barcelonista informaba de que el encuentro, correspondiente a las cuarta jornada de LaLiga, se disputará finalmente en el estadio del filial barcelonista en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. Sin licencia de primera ocupación disponible en el Spotify Camp Nou, el Barcelona ha elegido un estadio con capacidad para 6000 espectadores, claramente por debajo del mínimo que dicta la reglamentación. Minutos más tarde, el club presidido por Joan Laporta ha lanzado públicamente otro escrito en el que indica que el Barça - Valencia se jugará "con aforo íntegramente destinado a socios y socias del club" catalán.

El comunicado de las peñas del Valencia

Este es el mensaje que emana de la directiva de la Agrupació de Penyes, presidida por Fede Sagreras:

"La Agrupación de peñas Valencianistas quiere manifestar que considera lamentable que se decida cinco días antes de jugarse un partido de primera división, hacerlo en un estadio que no cumple los estatutos de la liga en donde se indica que en primera división es obligatorio que el aforo de los estadios tiene que ser mínimo de 15.000 localidades y se va a jugar en uno con 6000.

De la misma manera consideramos que, de nuevo, no se tiene en cuenta a los aficionados, tanto en la organización de sus viajes con tiempo como en el acceso a entradas para ese partido. LALIGA ha menospreciado y no poco a nuestra afición, siendo siempre beneficiados los mismos y estamos hartos de las diferencias de criterios con unos equipos y otros.

Amunt y siempre con nuestras peñas y peñistas".