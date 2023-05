Kluivert, sobre los insultos racistas: "Eso no es fútbol"

El neerlandés se mostró apenado por la situación en los micrófonos de Movistar + Abogó por "disfrutar" de la victoria "un poco" y preparar las tres últimas jornadas

El atacante neerlandés Justin Kluivert aseguró que el portero Giorgi Mamardashvili fue el mejor jugador en el disputado triunfo que logró este domingo el Valencia ante el Real Madrid y que le permite acariciar la salvación.

“Estamos muy felices, qué guapo ha estado Mestalla otra vez. Hemos ganado tres puntos y estoy muy feliz. Para mí, Mamardashvili ha sido el MVP hoy. Ha hecho grandes paradas”, señaló en declaraciones a Movistar LaLiga.

Preguntado por los insultos racistas que denunció el jugador del Real Madrid Vinicuis Jr., el jugador del Valencia se mostró contundente. “No es posible que pasen estas cosas. No me gusta. Eso no es fútbol”, apuntó Kluivert, que reconoció que no sabe cómo se puede acabar con ese tipo de actitudes.

El neerlandés admitió que la victoria les deja cerca de la salvación pero recordó que esta semana tienen otra final ante el Mallorca. “Hay que celebrarlo un poquito, tenemos un partido grande ante el Mallorca en pocos días. Hay que disfrutar un poco y preparar. Ya dije que quedaban cuatro finales más. Hemos ganado dos y nos quedan tres”, concluyó.