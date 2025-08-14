Kiat Lim 'reacciona' a los fichajes del Valencia CF

El Valencia CF ha presentado este jueves a los últimos tres fichajes del mercado: Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic y Arnaut Danjuma. Todos ellos firmados la semana pasada, en la que el club agitó el avispero antes del Trofeu Taronja y la comparecencia de Ron Gourlay.

Habló el escocés este miércoles, pero en toda la semana no hubo ningún movimiento ni pronunciamiento público por parte del presidente e hizo del máximo accionista de la entidad, Kiat Lim. Su silencio se ha roto después de la presentación de las tres caras nuevas.

Post de los seis fichajes

Lim tampoco se ha explayado, pero sí ha reaccionado a los fichajes con un post en sus 'stories' de Instagram en el que se ve la foto de los seis nuevos futbolistas del combinado de Mestalla, los tres presentados junto con Julen Aguirrezabala, José Copete y Dani Raba.

El presidente todavía no ha ofrecido una rueda de prensa desde que fue nombrado para el cargo y ha delegado en Ron Gourlay, CEO del club, la tarea de comunicar sus intenciones en la primera rueda de prensa del británico. En sus viajes a Valencia, el último este verano, ha visitado las instalaciones y se ha reunido con trabajadores, pero no ha dado el paso de someterse a las preguntas de los periodistas.