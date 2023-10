Kempes reconoce haberse equivocado en sus comentarios sobre Meriton

El 'matador', en una entrevista en el Twitch de Carlos Serantes, explica que se fue "de la lengua" al hablar de la directiva del Valencia estando dentro del club "Me extralimité y lo lamenté; se pueden hacer más cosas desde dentro que desde fuera", valora

Mario Alberto Kempes admitió este miércoles que se equivocó en sus comentarios a Meriton estando dentro del Valencia CF. En una entrevista para el Twitch de Carlos Serantes, el exfutbolista valoró el episodio que provocó su marcha de la entidad che, donde era embajador.

"Me fui de la lengua, a lo mejor se lo que tenía que decir a ellos. Me agarró un día caliente como suele pasar, me extralimité en todo lo que dije y lo lamenté mucho porque me encantaba estar ahí", comenta el 'matador', que se arrepiente porque "creo que desde dentro se pueden hacer más cosas que desde fuera, pero el error ya lo había cometido y no podía volver atrás".

Sobre Arias, Bossio y Tendillo, excompañeros suyos que siguen en el club pese a la gestión de la empresa Meriton, dijo que desde fuera los valencianistas deben entenderles: "A los embajadores la gente no los va a comprender, y si voy yo al Valencia, tampoco. La gente pensará: '¿Cómo voy a estar yo con estos? ¿Cómo vas a caer en el mismo mal que nos están haciendo a nosotros?'. Pero los aficionados no saben que desde dentro se pueden hacer más cosas. No se puede unir a la afición con Meriton ni solucionar los problemas, es como mezclar agua y aceite, pero sí quizás hacer alguna cosa que ellos no se imaginan".