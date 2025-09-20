Julen reacciona a tiempo

Julen Agirrezabala fue uno de los grandes señalados de la humillante derrota sufrida ante el FC Barcelona hace apenas una semana. El guardameta salió en la foto de al menos tres de los seis goles que encajó el Valencia CF en el Johan Cruyff y su rendimiento ha sido objeto de debate durante toda la semana. Este sábado, ante el Athletic, afrontaba un difícil examen, tanto futbolístico como psicológico, en el que debía reaccionar y sobreponerse a sus fallos, y vaya si lo hizo. Julen cuajó un gran partido, dejando su portería a cero por segunda vez esta temporada, la segunda consecutiva en Mestalla.

El Valencia ganó pero no fue ni mucho menos un partido sencillo. De hecho, la primera parte del conjunto de Carlos Corberán dejó mucho que desear y fue claramente dominado por un Athletic que obligó a Agirrezabala, portero que es de su propiedad, a emplearse a fondo. El guardameta cedido en el Valencia sostuvo a su equipo cuando más lo necesitaba, con hasta tres paradas de mucho mérito en los primeros compases de partido. Julen demostró rapidez de reacción y reflejos y pudo sofocar a los de Ernesto Valverde cuando más lo intentaban.

Seis paradas y seguridad con los pies

Terminó el partido con seis paradas en total, tres de ellas dentro del área, y transmitiendo la seguridad que debe transmitir un portero. Además de su buen partido con los guantes, volvió estar muy acertado con los pies, saliendo al corte en algún balón largo del Athletic y jugando con sentido en la salida de balón valencianista.

Inyección de confianza

La victoria ante el Athletic ha sidoidóneaa para que Julen Agirrezabala recupere, o aumente, su confianza. Esa confianza que Carlos Corberán está demostrando tener en él, igual que sus compañeros, que le felicitaron después de algunas de sus intervenciones. El inicio de temporada no ha sido precisamente sencillo para el de San Sebastián, que está condenado a convivir con laenormea sombra de Giorgi Mamardashvili, pero con el de este sábado ya encadena dos partidos sin encajar gol ante su público, que, después de ganar al Athletic, vuelve a estar un poco más seguro con Julen bajo palos.

Vía: Superdeporte