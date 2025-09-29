¿Cuándo se jugará el Valencia - Oviedo? Ya es oficial
La alerta roja decretada por el temporal condiciona directamente la disputa del encuentro, además del desplazamiento de miles de socios
Javier Bengoa
La alerta roja decretada en Valencia afecta directamente al encuentro que este lunes por la noche debían disputar Valencia CF y Real Oviedo en Mestalla. Con el recuerdo de la pasada DANA y consiguiente riada del año pasado, se ha querido ser prudente desde las instituciones. Se han suspendido las clases y se ha solicitado el teletrabajo siempre que sea posible, además de tratar de concienciar a la ciudadanía para evitar desplazamientos. Y en este contexto, afecta directamente al encuentro de Mestalla, ya que la mayoría de los socios residen fuera del núcleo urbano de Valencia.
¿Cuándo se podrá jugar el Valencia - Oviedo?
Al no disputarse el encuentro en el día planificado, la RFEF ha decidido posponerlo al día siguiente, ya que las previsiones del tiempo son mucho mejores. El Juez único de competiciones profesionales ha decidido retrasar el encuentro al martes, dando comienzo a partir de las 20 horas, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.
De todas formas, el hecho de no disputar competición deportiva ninguno de los implicados, el encuentro hubiera podido jugarse en una jornada intersemanal reservada para fechas de partidos de competición europea.
Vía: Superdeporte
