¿Cuándo se jugará el Valencia - Oviedo?

La alerta roja decretada en Valencia afecta directamente al encuentro que este lunes por la noche debían disputar Valencia CF y Real Oviedo en Mestalla. Con el recuerdo de la pasada DANA y consiguiente riada del año pasado, se ha querido ser prudente desde las instituciones. Se han suspendido las clases y se ha solicitado el teletrabajo siempre que sea posible, además de tratar de concienciar a la ciudadanía para evitar desplazamientos. Y en este contexto, afecta directamente al encuentro de Mestalla, ya que la mayoría de los socios residen fuera del núcleo urbano de Valencia.

¿Cuándo se podrá jugar el Valencia - Oviedo?

De no disputarse el encuentro en el día planificado y si el temporal lo permite, la primera fecha que viene a la cabeza es el martes, aunque está por ver si a las 19 o a las 21 horas, algo a lo que el Oviedo podría no gustarle. LaLiga manda en cualquier caso y todo apunta en esta dirección.

De todas formas, el hecho de no disputar competición deportiva ninguno de los implicados, el encuentro podría jugarse en una jornada intersemanal reservada para fechas de partidos de competición europea.

La mejor fecha 'europea' para el Valencia - Oviedo de Mestalla

El martes 21 o miércoles 22 de octubre, tras el parón liguero, sería la fecha indicada más cercana al permitir la Champions League una ventana en el calendario.

Vía: Superdeporte