Dos jugadores del Valencia en el once ideal de LaLiga

La goleada del Valencia CF al Celta de Vigo ha tenido consecuencias en forma de reconocimientos individuales. Dos valencianistas forman parte del once ideal de la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26 realizado con estadísticas de Driblab: los goleadores Mouctar Diakhaby y Arnaut Danjuma.

El once completo está compuesto por: Joan García (FC Barcelona); Valentin Rosier (CA Osasuna), Aitor Paredes (Athletic Club), Mouctar Diakhaby (Valencia), Carlos Romero (Espanyol); Rodrigo Mendoza (Elche), Leander Dendoncker (Real Oviedo), Arda Güler (Real Madrid); Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Arnaut Danjuma (Valencia) y Vinícius Junior (Real Madrid).

Mouctar Diakhaby

El central francés del Valencia fue clave en el victoria de los suyos ante el Getafe. Diakhaby abrió el marcador con un cabezazo tras un córner botado por Luis Rioja. Además, realizó seis despejes, una entrada y se impuso en cinco de los seis duelos que disputó. Con balón, participó en 70 acciones y completó 54 pases, cinco de ellos de larga distancia.

Arnaut Danjuma

El delantero neerlandés del Valencia firmó su mejor actuación del curso ante el Getafe en Mestalla. Danjuma se estrenó como goleador blanquinegro, participó en 24 acciones con balón, completó ocho pases y centró cuatro veces al área.

También tuvo su reconocimiento estadístico Rodrigo Mendoza del Elche.