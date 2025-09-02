Así juega Lucas Beltrán, el nuevo fichaje del Valencia CF

El Valencia cerró este lunes el mercado de fichajes con la llegada de Lucas Beltrán como cedido. Tras el colapso de la operación Umar Sadiq, que finalmente se quedó en San Sebastián después de que Real Sociedad y Valencia fueran incapaces de alcanzar un acuerdo, la entidad blanquinegra activó el plan b y cerró en una operación relámpago al delantero argentino, procedente de la Fiorentina.

A pesar de que el objetivo principal durante todo el verano para apuntalar la delantera era el nigeriano, el Valencia transmitió satisfacción a través de Ron Gourlay tras la contratación de Beltrán. El CEO del club, a la salida de oficinas una vez finalizado el mercado, explicó que "club, entrenador y propietario están contentos".

¿Quién es Lucas Beltrán?

Lucas Beltrán es un atacante argentino de 24 años formado en la cantera de River Plate, a la que llegó con apenas 15 años. Tras pasar por las categorías inferiores, su primer salto al fútbol profesional lo dio de la mano del CA Colón, club en el que estuvo cedido una temporada. En el curso 2021/22 regresó a River y se asentó en el primer equipo. Su explosión definitiva en Argentina fue en la temporada 2022/23, en la que anotó 16 goles y repartió cuatro asistencias en 35 partidos entre todas las competiciones.

Su rendimiento no pasó desapercibido en Europa y fue la Fiorentina quien estuvo más rápida para hacerse con sus sevicios. En su primera temporada en el Artemio Franchi ya fue importante, jugando 51 partidos en total en los que anotó 10 goles y repartió tres asistencias. El curso anterior, en cuatro partidos menos, vio puerta seis veces y completó seis pases de gol.

¿Qué tipo de jugador es Lucas Beltrán?

Beltrán es un delantero centro, pero también un mediapunta. La realidad es que se trata de un futbolista polivalente que, a lo largo de su carrera, se ha desenvuelto bien en distintas demarcaciones, siempre de ataque. Aunque hasta ahora no tiene ninguna temporada con registros goleadores impactantes, dentro del área es un delantero con buenos movimientos, hábil para generarse sus propias oportunidades y astuto para atacar el espacio cuando un compañero le asiste.

A pesar de medir casi 1,80m, la principal cualidad que le ha permitido jugar también por detrás de un '9' es su toque de balón. Beltrán es un futbolista con buen pie, dominante de la pierna diestra, capaz de dar ese último pase definitivo o regatear en espacios reducidos.

Además, es un perfil interesante sin balón. El argentino es un jugador entregado en la presión y con cierto olfato para detectar fallos en salida de balón. Durante su etapa en la Fiorentina ha marcado algún que otro gol cortando directamente un pase del portero rival.

Así, el Valencia ha incorporado a un futbolista que apunta a entenderse bien sobre el campo con perfiles como Danjuma, Dani Raba, Javi Guerra, Hugo Duro o Diego López, entre otros, pero cuyo rendimiento goleador es una incógnita. El Valencia espera que sea en Mestalla donde destape por primera vez desde que llegó a Europa su potencial de cara a puerta, aunque quizá su mayor aportación esta temporada en el conjunto de Carlos Corberán vaya a ser su capacidad asociativa con el resto de atacantes.