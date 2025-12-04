Juanjo Rodri, agente de Lubo Penev: "Ha perdido 30 kilos en menos de un mes"

El mundo del fútbol se ha volcado con Lubo Penev. El exfutbolista y exentrenador búlgaro fue ingresado el pasado mes de noviembre de urgencia en una clínica oncológica de Alemania tras detectarse un agravamiento de su cáncer de riñón.

La familia de Penev abrió entonces una cuenta con el objetivo de recibir donaciones para el tratamiento del exjugador del Valencia, con un coste aproximado de unos 300.000 euros. "Hoy, una de las mayores leyendas búlgaras lucha por su vida. Luboslav Penev nos ha dado victorias, orgullo y fuerza; ahora debemos darle esperanza. Por favor, unámonos y extendamos una mano a un hombre que nunca dejó de dar por Bulgaria", escribió su mujer.

El encargado ahora de actualizar su estado de salud es Juanjo Rodri, su agente y la persona que le trajo a España. En declaraciones a 'Superdeporte', el representante aseguró que "Lubo está en un estado semiinconsciente, porque le están suministrando calmantes". "Está aletargado, solo tiene ganas de dormir", comentó el miércoles.

Y esta misma mañana, Juanjo Rodri insistió en 'Radio Marca' en que el estado de salud de Penev "es muy complicado, muy preocupante": "En estos momentos está estable a la espera de que se le decida aplicar un tratamiento. Está en una situación casi de letargo, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que está muy débil".

"Ha perdido 30 kilos"

"Ha perdido en menos de un mes 30 kilos de peso. La situación que se deriva es muy complicada para su salud", explicó el descubridor de un futbolista que se ganó un nombre en el Valencia y que también militó en las filas del Atlético de Madrid, del Compostela y del Celta, además del CSKA Sofia.

Juanjo Rodri explicó también que su entorno está "a la espera de que cristalicen algunas formas de ayudarle como las que se han anunciado, con la apertura de la cuenta corriente y ver la implicación de los equipos en los que ha participado". "Todos supongo que optarán por la colaboración, y esa es la situación médica y hospitalaria, muy grave", añadió.

"Un inicial cáncer de riñón, que se ha extendido a otros órganos y el tratamiento de inmunoterapia que se pretende aplicar sería en cualquier caso paliativo, de intentar frenar el avance de la metástasis. Estoy repitiendo la versión de los propios doctores, no sé nada de medicina", concluyó Juanjo, que confirmó que la cifra de los 300.000 euros es "aproximada": "Él está en una clínica de Augsburgo, la sanidad privada en Alemania es de un coste elevadísimo y hacen falta medios. Desde Alemania nos van a ser más precisos, estamos esperando la información de su familia, de Cristina, su mujer, para ajustar las cosas".