José María Sánchez pitará el Valencia-Real Sociedad

José María Sánchez Martínez, ahora José María Sánchez, del Comité Murciano, pitará el Valencia-Real Sociedad con Valentín Pizarro en el VAR, y el riojano Miguel Sesma dirigirá el Alavés Levante con Carlos del Cerro en la sala VAR, según se anunció este sábado.

Por otra parte, José Luis Munuera Montero, del Comité Andaluz, ha sido designado para dirigir este sábado el encuentro Mallorca-Barcelona, correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Munuera contará con Jorge Figueroa en el VAR del encuentro que comenzará a las 19.30 horas, y en el que el cuadro del alemán Hansi Flick iniciará la defensa del título liguero conseguido la pasada temporada.

Y en LaLiga Hypermotion

En cuanto a los partidos del sábado de LaLiga Hypermotion, el Racing Santander-Castellón lo arbitrará Dámaso Arcediano; el Málaga-Eibar lo pitará Saúl Ais; y el Granada-Deportivo Daniel Palencia.