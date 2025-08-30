Jesús Vázquez, vence y convence ante la mirada de Mestalla

Mestalla vivió una noche redonda en la tercera jornada de Liga. El Valencia se impuso con autoridad por 3-0 a Osasuna, un triunfo que permite a los de Carlos Corberán marcharse al parón con cuatro puntos y, sobre todo, con la sensación de que el equipo empieza a crecer en confianza. En medio de la victoria apareció la figura de Jesús Vázquez, protagonista inesperado pero fundamental para que el equipo mantuviera solidez y determinación.

El canterano tenía por delante el desafío de sustituir al capitán José Luis Gayà, expulsado en la jornada anterior. Lejos de acusar la presión, el joven lateral respondió con seguridad y convenció tanto a Mestalla como a su entrenador. Dos entradas con éxito, seis duelos individuales ganados y una actitud intachable le valieron el aplauso del público, que reconoció en él a un futbolista capaz de estar a la altura en un momento clave.

La confianza de Corberán cambia su rol

Desde su irrupción en el primer equipo, Jesús Vázquez siempre había estado marcado por la etiqueta de futbolista prometedor pero irregular. Las dudas sobre su rendimiento en momentos exigentes le acompañaban cada temporada. Sin embargo, la llegada de Carlos Corberán al banquillo cambió por completo el escenario.

El técnico ha apostado firmemente por él, brindándole oportunidades importantes en escenarios de máxima exigencia. La mejor prueba fue la titularidad en el Santiago Bernabéu en la pasada campaña, donde Vázquez respondió con nota y dio un paso adelante en personalidad y madurez futbolística. Ahora, ante el Getafe y bajo la mirada crítica de Mestalla, el canterano confirmó que es un recambio de garantías y que puede gozar de minutos a lo largo de la campaña.

Potencial ofensivo y un físico privilegiado

Más allá de su solvencia defensiva, el lateral izquierdo destaca por cualidades que lo convierten en un jugador con margen de crecimiento. Ofensivamente, tiene recorrido, potencia en la zancada y capacidad para generar superioridades por banda, un aspecto en el que Corberán está trabajando para aprovechar aún más sus cualidades.

Su físico portentoso le permite sostener duelos de alto nivel y desplegarse con rapidez en campo contrario, algo fundamental en un Valencia que busca transiciones veloces. Con la confianza del cuerpo técnico y el respaldo de Mestalla, Jesús Vázquez ha pasado de ser un futbolista cuestionado a un jugador de garantías para el cuerpo técnico.