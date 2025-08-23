Jesús Gil dirigirá Osasuna-Valencia en la Jornada 2

El Osasuna-Valencia CF de la segunda jornada de LaLiga 2025/26 contará con Jesús Gil como árbitro principal, según ha confirmado el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF. Los aficionados de ambos equipos están atentos, conscientes de que su arbitraje puede marcar el desarrollo de un encuentro reñido y lleno de emoción. Además, el colegiado contará con el apoyo de Juan Luis Pulido en el VAR, garantizando la revisión de las jugadas polémicas.

La última vez de Jesús Gil con el Valencia: Alavés 1-0 Valencia

La última vez que Jesús Gil Manzano arbitró al Valencia fue en el partido de la temporada pasada frente al Deportivo Alavés. Ese encuentro, disputado en Mendizorroza, terminó con victoria del combinado vasco por 1-0 tras un polémico penalti señalado a favor del equipo local. Cabe destacar, que tampoco señaló un claro penalti sobre Gayà en los instantes finales del encuentro. La decisión generó gran controversia y afectó las opciones del Valencia de entrar a competiciones europeas, provocando críticas del entrenador Carlos Corberán y de la afición. Por su parte, el club publicó un tuit cargado de ironía que generó gran expectación, con la frase: 'VAR para creer'.

Expectativas para Osasuna-Valencia

Con la experiencia reciente de Gil Manzano en encuentros delicados y la asistencia de Juan Luis Pulido en el VAR, la designación para Osasuna-Valencia añade un factor de atención extra. Ambos equipos buscan un buen arranque de temporada, y el partido promete emoción, rivalidad y estrategia táctica que mantendrán a los espectadores pendientes del resultado hasta el último minuto.