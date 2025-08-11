Javi Guerra habla tras su renovación: "Siento que tengo un gran peso en el equipo"

La renovación de Javi Guerra era una de las tareas pendientes del Valencia CF en este mercado estival. Con su nuevo contrato ya firmado, el centrocampista español ha hablado en una entrevista para el club sobre sus sensaciones tras confirmarse su deseo de continuar: "Feliz porque es lo que quería, seguir en el club. Creo que también me lo he ganado y espero que sea una gran temporada para todos". Además, sabe de su importancia en el campo: "Siento que tengo un gran peso en el equipo y que estoy dando ese rendimiento que busca el míster y el grupo".

Celebración en el Taronja

Con el anuncio oficial publicado por el club el pasado sábado, el mismo día que se disputaba el Trofeo Taronja ante el Torino en Mestalla, Guerra tenía la oportunidad ideal para celebrar su renovación con la afición 'che'. En un partido que se saldó con un 3 - 0 a favor de los locales, el internacional sub-21 lo celebraba por todo lo alto con un doblete de goles que le definen como futbolista: llegada desde segunda línea y remate. Así lo analiza el jugador en la entrevista: "En pretemporada no tenía buenas sensaciones, pero esta renovación me ha sentado muy bien: fue renovar y marcar dos goles, algo que creo que nunca había hecho".

Mensaje a la afición

Por otra parte, el futbolista de 22 años ha querido mandar un mensaje a la afición en busca de su apoyo para la temporada que comienza esta misma semana. "Que vengan a apoyarnos, porque son una parte muy importante del equipo y de nuestro rendimiento", asegura el de Gilet, que subraya que está "contento de seguir aquí y de seguir progresando". Un progreso que, en parte, se ha acelerado desde la llegada de Corberán, al que agradece su confianza: "Me vino muy bien. Me solté más y llegaron buenas actuaciones. Creo que le devolví esa confianza con un buen rendimiento"

La entrevista completa

Satisfecho por seguir creciendo de la mano del Club

Feliz porque es lo que quería, seguir en el Club. Creo que también me lo he ganado y espero que sea una gran temporada para todos y podamos conseguir cosas bonitas.

Recuperar la buena línea de la temporada pasada

No empezamos la temporada como todos queríamos, pero el equipo cambió radicalmente el chip. Llegaron las buenas sensaciones, tanto a nivel colectivo como individual.

Su renovación es especial como jugador formado en la Academia VCF

Como bien dices, para la gente de aquí, de Valencia, que somos canteranos, el escudo del Club marca mucho más. Lo sientes desde dentro y estoy contento de seguir aquí y de seguir progresando.

Un sueño cumplido

Siempre he tenido el sueño de jugar en Primera, y por suerte pudo ser con el Valencia CF. Soy de Valencia, canterano, y me encuentro bien, con confianza. Siento que tengo un gran peso en el equipo y que estoy dando ese rendimiento que busca el míster y el grupo. Estoy contento de poder seguir aquí y seguir ayudando.

Un referente del centro del campo con la confianza del entrenador

Desde que llegó Corberán me dio esa confianza que me vino muy bien. Me solté más y llegaron buenas actuaciones. Creo que le devolví esa confianza con un buen rendimiento.

Celebró su renovación con dos goles ante el Torino FC

En pretemporada no tenía buenas sensaciones, pero esta renovación me ha sentado muy bien: fue renovar y marcar dos goles, algo que creo que nunca había hecho. Espero no haberlos agotado y poder marcar más durante la temporada.

Un mensaje para la afición

Que vengan a apoyarnos, porque son una parte muy importante del equipo y de nuestro rendimiento, sobre todo aquí en Mestalla. Los datos hablan por sí mismos: la gente que viene al estadio es impresionante y todo lo bueno siempre es bienvenido. Por parte de la afición, que sigan animando y ayudando como siempre, y por nuestra parte, intentar dejarlo todo y dar muchas alegrías.