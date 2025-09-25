Javi Guerra y Carlos Álvarez, entre los sub-23 más destacados de LaLiga

Como cada mes, LaLiga nomina a los mejores jugadores jóvenes para otorgarles un MVP honorífico. No es raro que aparezcan jugadores del Valencia CF en los últimos meses, ya que el equipo de Corberán viene contando en los últimos tiempos con numerosos sub-23. Ahora, con los de Calero en la máxima categoría, se aumenta la competencia.

Javi Guerra y Carlos Álvarez, nominados

Javi Guerra tiene 22 años y lleva tiempo desmotrando que es un jugador de gran presente y mejor futuro. Sus cualidades hacen de él un futbolista importante. Y lo es tanto para categorías inferiores de la Selección como para el Valencia CF de Carlos Corberán (antes lo fue también para Baraja). El de Gilet ha participado en los seis partidos del equipo este curso, siendo titular en cinco de ellos y siendo pieza clave en las dos victorias ante Getafe y Athletic al fabricar dos asistencias de gol.

Por su parte, Carlos Álvarez es una de las piezas clave del Levante UD. Ya lo fue para guiar al equipo el curso pasado en el ascenso. A sus 22 años recién cumplidos y con un perfil más ofensivo, el andaluz se ha recuperado de una lesión y ganando peso en el equipo hasta el punto de dar una asistencia y anotar un gol este mes de septiembre en los dos partidos en los que el equipo ha puntuado.

Puedes votar al mejor sub-23 del mes en LaLiga

Los otros jugadores nominados son el portugués Martim Neto (Elche CF), Fermín López (FC Barcelona) y Arda Güler (Real Madrid).

Si deseas votar, especialmente por alguno de los representantes de equipos de la Comunitat, puedes hacerlo aquí.

Vía: Superdeporte