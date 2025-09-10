Javi Guerra busca romper su 'maldición' en Barcelona

La renovación de Javi Guerra ha sido una de las mejores noticias del verano en clave Valencia CF. Por lo que representa para el resto del vestuario, por la importancia para Corberán y por la influencia que tiene un equipo que cuando ha jugado bien ha sido en la mayoría de los casos con buenos partidos suyos. Ahora, el futbolista del Valencia CF espera seguir demostrando que tiene esa capacidad y ese nivel 'top' para competir contra los mejores y la primera prueba es contra el FC Barcelona en un encuentro marcado por un dato sorprendente de Javi Guerra. No marca fuera de Mestalla desde hace 1 año y 9 meses contra el Cádiz. ¿Logrará hacerlo ante el Barça?

Javi Guerra es ese jugador multiposición de Corberán durante los partidos. Acude a la base a recibir, lanza al equipo a la contra, gira el partido cuando hace falta y se convierte en un enganche cuando el Valencia necesita acumular jugadores en la frontal. Con todo eso, el futbolista además se asume como uno de esos nombres que debe aportar goles y mejorar sus cifras en un apartado donde además tiene nivel para mejorar. El pasado curso hizo tres goles y tres asistencias, pero cabe destacar que los tres tantos y dos de las asistencias fueron con la llegada de Corberán. Es decir, el técnico sacó su mejor versión.

Goles lejos de casa

En cualquier caso hay un dato en el que el centrocampista del Valencia necesita mejorar y es su influencia en los partidos lejos de Mestalla. Curiosamente, el año de su consagración, la 23/24, Javi Guerra marcó cuatro tantos y tres los hizo como visitante ante Sevilla en la primera jornada, Almería en la sexta y Cádiz en el primer duelo de la segunda vuelta. Desde ese tanto en el Nuevo Mirandilla, el medio no ha marcado en LaLiga lejos de Mestalla y eso sucedió un 14 de enero.

Estrenarse ante el Barcelona

Javi Guerra también quiere encontrarle el punto al Barcelona para abrir su cuenta particular con los azulgrana. El medio todavía no sabe lo que es meter al cuadro de Hansi Flick y es que por el momento sus víctimas han sido Valladolid, Sevilla (por partida doble), Atlético de Madrid, Almería, Cádiz, Celta y Espanyol.