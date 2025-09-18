Jaume: "Los jugadores deben asentarse y en uno o dos años pelear por Europa"

En menos de 48 horas, dos profesionales del fútbol que conocen perfectamente el vestuario del Valencia CF han rebajado los objetivos del equipo, en relación con las expectativas previas y con lo que indicaba el comunicado del 29 de mayo mediante el cual la entidad presentaba en sociedad a Ron Gourlay, CEO de Fútbol. Aquel texto hablaba del regreso a la élite europea, una ilusión que buena parte del valencianismo alimentó tras el mercado de fichajes de verano.

No obstante, esta semana, en la que el Valencia viene de encajar la tercera goleada consecutiva frente al Barcelona desde enero, Toni Seligrat y Jaume Domènech han opinado en público que la meta es más humilde. La permanencia sin sufrimiento en Primera división. El primero es el entrenador asistente con el que contó Voro y Baraja en las temporadas 22/23 y 23/24. El segundo, el portero campeón de la Copa del Centenario y uno de los capitanes del grupo hasta su reciente retirada.

En una entrevista en la Cadena Cope, Jaume admite que en los tiempos de Marcelino y Mateu sabía "como capitán" que "el equipo tenía que entrar en la Champions League". "Recuerdo una reunión de los capitanes con Mateu y Marcelino en la que se decía: 'Hemos entrado en Champions, vamos a intentar mantener el equipo, no se va a vender, esta es nuestra idea... Pero también he tenido muchos momentos en los que empiezas, sabes lo que es el Valencia, sabes que no puedes estar abajo, pero no te dicen que el objetivo es entrar en la Liga de Campeones. Yo te puedo venir y decir este año que el objetivo es ese, pero no sería real", argumenta.

La opinión de Jaume... espera al próximo Parejo

¿Cuál sería para el exportero el objetivo del club? "Tiene que ser mejorar lo del año pasado. Yo he estado y el míster también tiene más peso este año. Yo pondría mejorar lo del año pasado no sé si pelear por Europa a día de hoy. Hablar de Europa es ojalá, pero lo veo un poco acelerado. Creo que debe hacerse una progresión más lenta y saber de dónde venimos y, sobre todo, que estos jugadores que tenemos que han renovado, hay que asentarlos para que sean las señas de identidad del equipo, que uno sea un Parejo como el que teníamos. Y un poco eso en cada línea, que se vayan asentándose, haciéndose fuertes, ADN Valencia, y a partir de esa estructura que lo demás crezca y... obviamente, en un año o dos volver a pelear por Europa", responde.

Vía: Superdeporte