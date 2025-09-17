Jaume Doménech desvela su primer gran enfado en el vestuario del Valencia: "Yo estaba muy zumbado"

Jaume Doménech colgó las botas, y los guantes, hace escasos días debido a un problema de salud familiar. "A veces hay situaciones que se escapan de nuestro control y hay que adaptarse, ser fuerte y afrontar las cosas como vienen con una sonrisa y toda la energia y pasión que uno tiene. Es un tema de mi hija, desde que nació tiene una situación de salud que ha evolucionado bien...", explicó el propio futbolista.

La posibilidad de enfrentarse a 'su' Valencia defendiendo la camiseta de otro equipo tampoco le hacía ilusión, como el mismo reconoció, y el cúmulo de cosas le llevó a tomar la decisión de aparcar el fútbol como jugador definitivamente.

Durante su trayectoria en el Valencia, con momentos de más y de menos participación, se convirtió en un peso pesado del vestuario, alcanzando la capitanía y levantando, en 2019, el último título del club de Mestalla, la Copa del Rey.

Jaume recibió una 'lección' de Javi Fuego

Este miércoles, en una entrevista concedida en la Cadena COPE, Jaume ha mantenido una conversación distendida en la que ha desvelado algunas anécdotas del vestuario del Valencia. El guardameta de Almenara ha recordado un momento importante para él en el que tuvo su primer gran enfado en el vestuario y recibió una 'lección' de su entonces compañero Javi Fuego.

"Recuerdo que un día no me gustó el entrenamiento e, inocente de mí, pegué cuatro voces en el vestuario. Estaba Javi Fuego, André Gomes... ese día dije eso y Javi Fuego me dijo 'entiendo tu carácter, entiendo tu mentalidad y te va a aportar, pero hay procesos... a ti no te toca hacerlo todavía'. Yo he sido muy impulsivo, si ves mi personalidad yo estaba muy zumbado, lo reconozco. He sido así y he evolucionado, porque la experiencia hace que evoluciones. En ese momento no me tocaba a mí pero yo me encabronaba. Él me decía que tenía que estar tranquilo, que no podía regañar a jugadores de ese tamaño".

Jaume concluyó la anécdota destacando al propio Javi Fuego como uno de los jugadores que más le han ayudado dentro de un vestuario: "Javi me ayudó mucho, es un tío muy grande y le tengo mucho cariño".

Vía: Superdeporte